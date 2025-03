GP Australia, Russell: “Non è stato semplice, con la pioggia”

GP Australia, George Russell ha tagliato il traguardo in terza posizione, al termine di una gara resa caotica dalla pioggia

Gara di strategia per George Russell, che ha tagliato il traguardo in terza posizione al termine del GP Australia, gara inaugurale della stagione 2025.

Fin dalla mattina è scesa la pioggia a Melbourne, rendendo bagnata e scivolosa la pista dell’Albert Park, scombinando le carte di tutti i team, e in particolare della McLaren favorita alla vittoria, dopo la pole position conquistata in qualifica. La gara per il team papaya, stava andando bene quasi a sfiorare una doppietta, finché sia Lando Norris che Oscar Piastri hanno commesso un errore, che avrebbe potuto buttare nella spazzatura un incredibile risultato. Alla fine, Lando Norris riesce a vincere, con Oscar Piastri che chiude in nona posizione.

Un’occasione sicuramente ghiotta per gli avversari, in particolare la Mercedes pronta ad approfittarne per agguantare il podio. George Russell partito dalla quarta posizione, ha condotto una gara piuttosto comoda, cercando di evitare possibili errori, come è accaduto ad altri piloti, come Carlos Sainz, Fernando Alonso o gli esordienti, Jack Doohan e Hadjar.

Con questa decisione, zitto, zitto, quatto, quatto, George Russell chiude al terzo posto e sale sul podio. Alle sue spalle, il compagno di squadra, Andrea Kimi Antonelli, protagonista di una bella rimonta che lo porta a chiudere in quarta posizione.

George: “Gara fantastica di Kimi”

“Non è stata una gara facile per nessuno, per questo motivo sono contento di essere finito terzo, e quindi il primo podio della stagione,” ha esordito George Russell al termine del GP Australia 2025.

“Cercare di rimanere in pista non è stato semplice a tratti, soprattutto quando le condizioni erano incerte. In alcuno momenti, la pioggia era leggermente più intensa mentre eravamo in pista con le intermedie usurate. Verso la fine è arrivato un altro scroscio mentre eravamo su gomme da asciutto. La squadra ha fatto un fantastico lavoro e abbiamo massimizzato il risultato”.

“Il passo della nostra vettura era sufficiente per lottare per il podio, ma sappiamo di dover trovare più velocità se vogliamo sfidare le McLaren in condizioni normali. Kimi ha fatto una gara fantastica. Arrivare quarto dopo essere partito sedicesimo non è da tutti. Farlo nel suo Gran Premio d’esordio lo rende ancora più incredibile. Si merita questo risultato, dopo che ieri in qualifica ha sofferto di danni al fondo,” ha proseguito George Russell.

In conclusione: “È stato un buon inizio di stagione per il team, siamo eccitati di andare a Shanghai e vedere cosa riusciremo a fare al GP della Cina”.