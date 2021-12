GP Arabia Saudita, FP1: Hamilton leader della sessione

Il pilota Mercedes è il più veloce di tutti in questa prima sessione di libere a Jeddah. Dietro di lui, Verstappen e Bottas

Ha inizio a Jeddah il penultimo weekend di gara della stagione. Su un tracciato costruito a tempi record (appena otto mesi), prosegue l’accesa sfida tra i due contendenti alla vittoria mondiale, Hamilton e Verstappen, ora separati da solo otto punti a favore dell’olandese.

Un weekend tanto atteso ed elemento chiave per il titolo iridato, ma che non è però partito nel migliore dei modi con la Formula 2, che nelle ore passate ha dovuto attendere prima di scendere in pista per le prove libere a causa di alcuni problemi organizzativi. Quanto meno, speriamo che la tanto decantata velocità del tracciato mediorientale trovi modo di ripagare dell’attesa piloti e spettatori compresi.

E’ ANCORA LOTTA SERRATA TRA RED BULL E MERCEDES

La prima sessione di prove libere ha inizio con primi giri di approccio al circuito, fresca novità del calendario 2021. E’ subito Verstappen a dettare il passo davanti al gruppo, seguito a distanza da Hamilton e Bottas. L’alfiere Red Bull è per ora il più veloce nel primo e nel terzo settore.

Max just keeps getting faster As confidence and track knowledge increases, the lap times tumble! Max improves his P1 time to a 1:30.014 🔥#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/06KaqgjsEn — Formula 1 (@F1) December 3, 2021

Dopo i primi giri in anonimato, emerge la Ferrari, con Sainz che si porta secondo, davanti al compagno Leclerc. Fin qui, performance promettente anche per AlphaTauri, con Gasly tra i primi sette, e la Aston Martin di Vettel, temporaneamente quinto.

A circa quindici minuti dalla bandiera a scacchi, è invece Bottas a fare segnare il crono migliore, scendendo quasi sotto il muro dell’1’30”. Ci pensa Hamilton a farlo, portandosi sulla linea del traguardo a 1’29”786 e passando così al comando del gruppo. L’inglese fa poi segnare 1’34”4 nella simulazione gara.

Dietro il numero 44 di casa Mercedes, Verstappen e Bottas.

GP ARABIA SAUDITA, FP1: HAMILTON LEADER. CHE TEMPI GASLY E GIOVINAZZI!

Buon passo anche per Fernando Alonso, che a dieci minuti dal termine, firma il nono tempo. Colpo di reni anche per l’italiano Giovinazzi che porta la sua Alfa in quinta piazzola e Gasly che risale in quarta. Più indietro le due McLaren, ottava e tredicesima con Ricciardo e Norris rispettivamente. In difficoltà Perez, solo undicesimo. Williams e Haas in fondo al gruppo. Le due Ferrari chiudono in sesta e settima piazzola; decimo Vettel e quattordicesimo Stroll.

Su una pista dove non si può sbagliare, complici le poche vie di fuga e i muri a ridosso dell’asfalto, l’attenzione e la concentrazione sono massime, soprattutto sui cordoli.

Qui di seguito, tutti i tempi di questa FP1: