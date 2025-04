GP Africa, parla Domenicali: “Non ci siamo ancora”

Domenicali e il GP Africa: servono certezze, ma l’intenzione è presente

“Non siamo in pausa, ma ci mancano ancora delle garanzie fondamentali prima di poter andare avanti”. Con queste parole Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, ha fatto chiarezza sulla possibilità di riportare un Gran Premio in Africa, continente assente dal calendario dal 1993. L’intenzione c’è, ma il progetto è ancora in fase embrionale.

“Servono tre garanzie: investimenti che portino benefici alla comunità, infrastrutture solide – non solo un circuito, ma anche hotel, strade e aeroporti – e una base economica che renda l’evento sostenibile a lungo termine”, ha dichiarato Domenicali in un’esclusiva a Motorsport.com.

Rwanda e Sudafrica in prima fila per il GP

Negli ultimi anni, diversi paesi africani hanno mostrato interesse concreto per ospitare una tappa della Classe regina del motorsport. In particolare, il Ruanda ha proposto un progetto nei pressi di Kigali, vicino al nuovo aeroporto internazionale di Bugesera. Al contempo, il Ministero dello Sport sudafricano ha avviato una gara d’appalto per promuovere un evento nazionale.

Le opzioni più concrete sembrano essere il ritorno a Kyalami, già sede dell’ultima gara africana nel 1993, oppure un circuito cittadino a Cape Town nell’area di Green Point, sulla falsariga del tracciato utilizzato dalla Formula E nel 2023. Un progetto di del team di Hermann Tilke, già progettista di numerosi altri circuiti del calendario di Formula 1.

Domenicali resta fermo sul numero di Gran Premi stagionali

Il CEO ha ribadito che la Formula 1 non intende superare le 24 gare a stagione. Tuttavia, in caso di conferma del GP Africa, Domenicali ha lasciato intendere che l’evento entrerebbe a far parte del calendario in sostituzione di un’altra tappa, non come aggiunta. Una delle soluzioni per sbloccare la situazione potrebbe essere quella già adottata con il GP di Las Vegas, organizzato e promosso direttamente dalla Formula 1.

Un modello che ha richiesto un forte investimento iniziale, ma che secondo Domenicali sta già portando ottimi risultati. “Las Vegas è stato un grande successo. Non puoi aspettarti di recuperare subito i soldi investiti, ma a livello mediatico e commerciale ha avuto un impatto notevole. Ci ha permesso di chiudere accordi che, altrimenti, sarebbero stati molto più complicati da ottenere”, ha concluso il CEO della Formula 1.

Mattia Romano