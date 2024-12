GP Abu Dhabi, Leclerc: “Fatto il massimo, ma che peccato”

GP Abu Dhabi, Charles Leclerc autore di una super rimonta, che dalla 19° posizione lo porta sul podio. Ciò nonostante, non è bastato per riportare il Titolo Costruttori alla Ferrari

Il weekend del GP Abu Dhabi, non è iniziato nel miglior modo per Charles Leclerc. Tra una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione della batteria, un problema di salute, e il track limits che in qualifica, lo ha di fatto mandato in penultima posizione sulla griglia di partenza. Le premesse non erano molto buone, soprattutto per la Ferrari, che era in lotta per il Titolo Costruttori. Ma, si sa in Formula 1: “mai dire mai”, almeno fino all’ultima bandiera a scacchi della stagione.

Charles Leclerc, lo aveva comunque promesso: “Proverò a fare qualcosa di molto speciale”. Era troppa la voglia da parte del monegasco, di tentare il tutto e per tutto, per riportare quel Titolo che a Maranello manca dal 2008. Detto fatto! In gara ce l’ha fatta: partito dalla 19° posizione, dopo poche curve era già in zona punti, e sorpasso dopo sorpasso e grazie anche una super strategia ai pit-stop, è riuscito a concludere in terza posizione. È salito sul podio, sul gradino più basso dopo una gara combattuta, e con l’obiettivo sempre vivo di recuperare più punti possibili, e sperare in qualche altra variabile che potesse aiutare la Ferrari a vincere il Mondiale Costruttori.

Obiettivo mancato, ma che rimonta

Alla fine la gara è andata avanti senza grandi problemi, e con la rimonta strepitosa, il monegasco ha ancora una volta, dimostrato di essere uno dei piloti più veloci della Formula 1 attuale, e uno dei talenti più cristallini degli ultimi anni. Tuttavia, il Mondiale Costruttori non ha ripreso la via di ritorno a Maranello, piuttosto quella di Woking, che riassapora quella gioia dopo 26 anni.

A fine gara, Charles Leclerc era visibilmente scuro in volto, faticava a non mostrare la delusione di non essere riuscito a ottenere quell’obiettivo. Tuttavia, di questa gara, la bella rimonta non potrà essere dimenticata, in particolare quanto fatto nel corso del primo giro, in cui dalla 19° posizione era passato in 8°, e i vari sorpassi successivi, che l’ha portato a sognare e sperare di farcela.

Entrambe le Ferrari sono salite sul podio, un bel risultato, ma la delusione per il Mondiale sfumato è palpabile sul volto di Charles e degli uomini della Rossa. Sicuramente i risultati mancati, nel corso della stagione, tra problemi ed errori, pesano abbastanza.

Charles: “Un duro colpo, la penalità”

“Sapevo di dover essere molto aggressivo, sapevo che nel primo giro avrei dovuto prendere tutti i rischi possibili per recuperare più posizioni possibili, in modo tale da essere in una buona posizione per il prosieguo della gara. Ci sono riuscito, ma partivamo troppo indietro, per fare qualcosa di meglio oggi,” ha dichiarato Charles Leclerc a fine gara.

“Abbiamo fatto il massimo, anche se sono dispiaciuto. È un peccato, perché quando una stagione è così combattuta fino alla fine, è stato un duro colpo quando venerdì abbiamo saputo della penalità. Abbiamo dato tutto, ma abbiamo mancato di poco il nostro obiettivo. È un peccato, ma le abbiamo provate tutte”.

GRANDEEE CHARLES!! From P19 to P3, Charles ends the season on a high with a podium #AbuDhabiGP #F1

Il tempo di smaltire la delusione, e si pensa al 2025

La Ferrari ha praticamente recuperato quasi tutti i 70 punti, che la separavano dalla McLaren a fine estate. Al di là di tutto, è un segnale positivo per la Rossa, dopo tanto lavoro e l’aver preso anche delle decisioni che si sono rivelate giuste. Tutto ciò, secondo Charles Leclerc dovrà servire per iniziare con il piede giusto e più brillante la stagione 2025, e dare la caccia a entrambi i Titoli Iridati.

“Speriamo di poter essere competitivi nel 2025, sia per il Mondiale Costruttori che per quello Piloti. Nella prima parte dell’anno, non eravamo competitivi per lottare per il Mondiale Costruttori. Poi, nella seconda parte siamo andati molto bene, come team e credo che sia io che Carlos, abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme. Quindi concludiamo la stagione. Speriamo di ripartire altrettanto forte nel 2025“.

Con il GP Abu Dhabi, ultima gara della stagione di Formula 1 2024, si conclude l’avventura di Carlos Sainz come pilota della Ferrari, e di conseguenza s’interrompe la line-up con Charles Leclerc. Dal 2025, arriva Lewis Hamilton che dividerà il box con il monegasco. Naturalmente, l’arrivo di un 7 volte campione del mondo del calibro di Hamilton, porta con sé molta curiosità e punti interrogativi. Tuttavia, i pensieri di Charles vanno ancora sulla stagione da poco finita, e sulla delusione per il Titolo mancato.

“Sono contento che il prossimo anno, ci sia Lewis accanto a me. Hamilton, ha ottenuto tanti successi in questo sport, e sarà una grande motivazione correre al suo fianco. Ma, ora sto pensando all’anno appena finito, e l’averlo fatto con Carlos. Con lui ho avuto un grande rapporto, ci siamo spinti a vicenda e speravo davvero di poter concludere questi 4 anni insieme, vincendo il Mondiale Costruttori. Entrambi abbiamo dato tutto, ma non è stato sufficiente. Siamo delusi. Avrò qualche giorno per resettare, e pensare alla prossima stagione,” ha così aggiunto in conclusione il pilota monegasco.