GP Abu Dhabi, anteprima: info e allerta meteo

Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi GP 2025, final round. Il mondiale di Formula 1 2025, si appresta a chiudere il sipario nel weekend.

Siamo giunti all’atto finale, di questo mondiale di Formula 1 2025. Come ormai da tradizione, si corre il GP Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina.

Il GP Abu Dhabi chiuderà il sipario di questa lunga stagione, ma non solo al livello di sfide. Infatti, saranno diverse ultime volte, a partire dall’attuale regolamento tecnico, e con esso queste vetture a effetto suolo. Dal 2026, entrerà in vigore il nuovo regolamento, con nuove vetture.

R A C E W E E K Full throttle towards the season finale! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/I6CW81zbWA — Formula 1 (@F1) December 1, 2025

Chi diventerà Campione del Mondo Costruttori?

Sarà Lando Norris, Max Verstappen o Oscar Piastri, ad alzare il trofeo più ambito dell’intera stagione?

Siamo arrivati al GP Abu Dhabi, con il titolo iridato piloti ancora da assegnare. Il nuovo campione del mondo di Formula 1 2025, sarà sicuramente uno dei tre contendenti, visto che, dopo un’annata dominata dalla McLaren, nelle ultime gare, ci sono stati non pochi colpi di scena. La vittoria finale, sarà resa ancora più spettacolare fino alla bandiera a scacchi.

Merito sicuramente di Max Verstappen, che insieme alla sua Red Bull, non ha mai mollato, nemmeno nei momenti più negativi. D’altra parte, la McLaren che ha sprecato molte occasioni, tra errori individuali dei piloti, ma anche a livello tattico, squalifiche, incidenti e problemi tecnici. Da Zandvoort in poi, il team papaya, ha perso un centinaio di punti su Verstappen.

Il favorito alla vittoria, è Lando Norris, che arriva a Yas Marina con 12 punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, Max Verstappen. Ciò significa che, nonostante il divario ormai ridotto, al pilota inglese basta piazzarsi nelle prime tre posizioni, indipendentemente dai risultati dei rivali, per festeggiare il suo primo titolo Piloti.

Norris. Verstappen. Piastri. Here’s how we could see a World Champion crowned in Abu Dhabi #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/2CM0rlVZRQ — Formula 1 (@F1) December 3, 2025

Attenzione a…

Ma si sa, che la pressione può giocare brutti scherzi. Quindi attenzione! Lo abbiamo visto al recente GP Qatar, con errori che possono rivelarsi fatali. Max Verstappen dalla sua lunga esperienza, lo sa molto bene… d’altronde ha vinto quattro titoli iridati, e mentalmente è probabilmente nella miglior condizione possibile, e come si dice: “non ha niente da perdere”. Vedremo sicuramente un Max all’attacco, senza paure, e in modo aggressivo, come fece nel 2021, quando si giocò il campionato contro Lewis Hamilton.

Stesso discorso per Oscar Piastri, il quale ha uno svantaggio di 16 punti. Ciò lo porterà, a fare da spettatore dei risultati sia di Norris che di Verstappen. Il team McLaren, lo potrebbe persino utilizzare per aiutare Lando a centrare il titolo, ed evitare che possa essere Max il vincitore.

Attenzione ai possibili outsider! In particolare alla Mercedes, di George Russell e di Andrea Kimi Antonelli. Il giovane italiano, nelle ultime gare, ha mostrato una notevole crescita a livello di prestazioni. Il team di Brackley, vuole assicurarsi il secondo posto in classifica contro la Red Bull, pertanto vorranno far parte della lotta tra i contendenti per il titolo piloti. Antonelli, cercherà di attaccare Lewis Hamilton per soffiargli il sesto posto tra i piloti: tra i due, ci sono appena due lunghezze di vantaggio.

The Finale! It all comes down to Abu Dhabi x @amirmrzae pic.twitter.com/JFsi4udFba — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 3, 2025

La Ferrari in cerca di orgoglio

Ferrari, è ormai sicura di chiudere il campionato con un deludente quarto posto. Tuttavia, non può e non vorrà disputare un weekend da semplice comparsa, come abbiamo visto in diverse occasioni.

Ad Abu Dhabi un anno fa, la Rossa si era giocata fino all’ultima curva il mondiale costruttori, contro la McLaren. Ora, l’atmosfera in casa Ferrari è l’opposto, con il morale molto a terra anche tra i piloti: Charles Leclerc, ha fatto il possibile per raccogliere almeno una vittoria, mentre Lewis Hamilton a quota zero podi, nelle ultime gare si è trovato a battagliare in fondo al gruppo. Chiudere una stagione come questa, magari con un sorriso, sarebbe la miglior cosa per affrontare una pausa invernale sereno, e senza polemiche.

Curtain call in Yas Marina ➡️ https://t.co/HdymFvsSL4 pic.twitter.com/9QwMzLFlYQ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 3, 2025

Yas Marina Circuit

Il circuito di Yas Marina è situato sull’Isola Yas a circa 30 minuti dalla città di Abu Dhabi. Si tratta di un impianto di nuovissima generazione, progettato da Hermann Tilke. La sua conformazione unica si snoda tra strutture che mostrano la ricchezza della località, tra campi da golf, parchi a tema, hotel super lussuosi come il Yas Viceroy Abu Dhabi (hotel a 5 stelle) e il porto con gli yacht ormeggiati. Ha ospitato per la prima volta il campionato del mondo di Formula 1 nel 2009. Per il Medio Oriente si trattava del secondo Stato che ospitava la Formula 1 dopo il Bahrain.

È stato costruito dalla compagnia Aldar Properties, che ha realizzato anche il parco tematico dedicato alla Ferrari, ovvero il Ferrari World, oltre ad aree residenziali, parco acquatico, alberghi. Il tracciato è lungo 5,554 km, caratterizzato da 21 curve e due rettilinei. Davvero unica e particolare è l’uscita dai box formato da un tunnel che passa sotto la pista. Caratteristico del gran premio è che inizia nel tardo pomeriggio quando in cielo c’è ancora il sole e finisce con il tramonto e le luci dei riflettori, grazie a un impianto di illuminazione permanente, che illuminerà il tracciato quando calerà la sera. Si gira in senso antiorario.

DRS

Saranno due zone DRS sul tracciato di Yas Marina, dove i piloti potranno utilizzare l’ala mobile:

la prima, sul rettilineo tra la curva 5 e la curva 6; sul rettilineo tra la curva 7 e la curva 9

I detection point, saranno posizionati poco dopo curva 4, e dopo curva 7.

Pirelli: C3, C4, C5

Per l’ultimo atto del mondiale di Formula 1 2025, Pirelli ha nominato le tre mescole più morbide della gamma:

C3 P Zero White Hard;

C4 P Zero Yellow Medium;

C5 P Zero Red Soft.

Fin dal primo anno, il circuito di Yas Marina tende a generare del graining sui pneumatici. Tuttavia, dalla scorsa edizione, il fenomeno sembra essere in parte risolto. Ora, con le gomme attuali, più resistenti il graining potrebbe essere ridotto, tanto da rendere anche la Soft, un’opzione da considerare nella pianificazione della strategia di gara.

Il degrado su questo circuito, è più di tipo termico, con il posteriore maggiormente coinvolto dato che, la trazione è molto richiesta, specialmente nell’ultimo settore della pista.

Che Tempo farà?

Ecco l’ultimo bollettino meteo 2025. Le previsioni meteo, dicono che sarà bel tempo e caldo in tutti e tre le giornate.

Venerdì 05 dicembre 2025

Temperature: max 26°C, min 22°C; cielo nuvoloso, ma sereno; Probabilità di pioggia al 0%. Umidità intorno al 70%, vento tra 6 e 9 km/h.

Sabato 06 dicembre 2025

Temperature: max 26°C, min 19°C; cielo sereno e soleggiato; Probabilità di pioggia al 0%. Umidità al 64%, vento tra 6 e 11 km/h.

Domenica 07 dicembre 2025

Temperature: max 27°C, min 20°C; cielo sereno e soleggiato; Probabilità di pioggia al 0%. Umidità al 69%, vento sui 13 km/h.