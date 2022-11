GP Abu Dhabi, qualifiche: Verstappen conquista la pole

Sarà Max Verstappen a partire dalla pole del GP di Abu Dhabi, lo seguono Sergio Perez, in seconda posizione, e Charles Leclerc a chiudere le prime tre posizioni

La pole del Gran Premio di Abu Dhabi è ad appannaggio di Verstappen, l’olandese ha confermato i risultati delle tre sessioni di prove libere. Durante le FP3 la Red Bull è stata protagonista con un ottimo passo, a differenza della Ferrari in difficoltà con i due piloti in sesta e settima posizione. Un risultato, quello delle qualifiche, che non sconvolge, in parte, i pronostici. Se il risultato, della scuderia di Milton Keynes, era facilmente pronosticabile, le due Rosse in seconda fila sono una vera e propria sorpresa.

Qualifiche Abu Dhabi: Q1

Le Q1 si aprono con Tsunoda che fa segnare un 1’26″135 che lo porta in prima posizione. Tempo che viene surclassato dal 1’24”754 del campione del mondo in carica e dal 1’24”820 del compagno di scuderia. Sorpresa della Q1 Schumacher, che dopo la notizia dell’abbandono del Circus, si piazza in 11 posizione, e Vettel che chiuda in sesta posizione. Le due Rosse chiudono in terza e quarta posizione. Fuori in Q1: Magnussen, Gasly, Bottas, Albon e Latifi.

Qualifiche Abu Dhabi: Q2

Con l’inizio del Q2 il primo a chiudere il crono è Hamilton con un 1’25″772, con Russell che migliora il tempo del compagno. Perez scende in pista con gomma nuova e conquista la prima posizione con un 1’24″419, con Verstappen in difficoltà che si piazza solo quarto, dietro alle due Ferrari. L’olandese lamenta in radio dei problemi al grip alla gomma posteriore. Vettel conquista, nelle sue ultime qualifiche, l’accesso al Q3. Fuori in Q2: Alonso, Tsunoda, Schumacher, Stroll e Zhou.

Qualifiche Abu Dhabi: Q3

L’ultimo turno di qualifiche, della stagione, si aprono con Verstappen che conquista il primo tempo a 1’23″988, con Sainz in seconda posizione e Perez in terza. Vettel, al suo ultimo giro cronometrato, chiude in ottava posizione, finirà nono alla fine del Q3. Nell’ultimo tentativo Perez migliora il suo tempo e chiude dietro al compagno, con le due Rosse in terza posizione con Leclerc e Sainz in quarta piazza.