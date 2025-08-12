Futuro Red Bull: Vettel possibile erede di Helmut Marko

Helmut Marko sceglie Vettel come erede, ma serve chiarezza

Sebastian Vettel non esclude la possibilità di tornare in Red Bull come erede di Helmut Marko. Il tedesco, però, pretende chiarezza: solo conoscendo con precisione i compiti e le responsabilità potrà valutare seriamente la posizione. “La decisione dipenderebbe molto dalla proposta“, ha ammesso.

Il consulente senior della Red Bull e responsabile del programma piloti, Helmut Marko, è ancora molto attivo a 82 anni, tanto che a gennaio 2024 ha firmato un nuovo contratto triennale con Red Bull GmbH. Quando arriverà il momento del ritiro, Marko ha indicato Vettel come erede ideale per prendere le redini. Il tedesco è stato un pilota di grande successo in RedBull, vincendo quattro campionati del mondo consecutivi tra il 2010 e il 2013. Dopo alcune stagioni con Ferrari e Aston Martin, nel 2022 ha deciso di ritirarsi dallo sport, ma potrebbe alla fine ritornare in casa Red Bull, se Marko realizzasse il suo desiderio.

È un’opzione che Vettel non esclude, ma per renderla possibile la scuderia dovrebbe prima definire chiaramente il suo ruolo. Solo in seguito a ciò l’ex pilota inizierebbe a parlarne in modo serio. “Conosco molto bene Helmut e siamo anche in contatto” ha ammesso Vettel ad Auto Motor und Sport. “Se questo dovesse davvero diventare più concreto, dovrei prima rendermi conto di che tipo di incarico dovrei affrontare. Una decisione dipenderebbe molto da questo. Grazie alla mia esperienza e al mio profilo, ho certamente una certa competenza“.

Vettel, da campione a possibile mentore in Red Bull

Un compito fondamentale del ruolo di Marko è identificare e coltivare i giovani talenti della Red Bull. Helmut ha permesso a piloti come Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo e Carlos Sainz di salire di livello e affermarsi in Formula 1. Vettel sembra avere un’idea chiara dei meccanismi nella relazione tra pilota e mentore. Ne aveva già fatto esperienza durante la sua carriera agonistica, avendo preso sotto la sua ala l’ex pilota Haas Mick Schumacher. Forse, proprio per queste ragioni, un posizione del genere con la Red Bull è destinata ad essere ricoperta da lui in futuro.

Anna Cacciatori