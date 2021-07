Formula 1, pronti a conoscere la nuova era?

Appuntamento a giovedì 15 Luglio per conoscere tutti i dettagli sul futuro della categoria regina del motorsport

Il 2022 è l’anno del cambiamento. Lo sappiamo bene, così come lo sanno team e piloti, che nonostante il mondiale in corso sono già particolarmente proiettati al prossimo anno. E oggi lo è anche la stessa Formula 1, che attraverso i propri canali ha annunciato l’appuntamento per questo giovedì 15 Luglio. Sarà un momento storico nel percorso del Circus, che nel corso degli anni ha subito evoluzioni e cambiamenti sempre più focalizzati e interessanti.

Giovedì sarà per tutti l’occasione di conoscere la nuova era della Formula 1: alla vigilia del weekend di Silverstone, il Circus presenterà ufficialmente la stagione 2022, un nuovo capitolo nella categoria regina del motorsport, che si appresta a diventare sempre più entusiasmante ed emozionante. E questo non solo dal punto di vista dei cambiamenti in pista, ma anche per i tanti appassionati: la nuova era, infatti, lascia intendere un maggior coinvolgimento dei fan.

F1 ONE BEGINS, LA NUOVA ERA DELLA FORMULA 1

L’appuntamento è aperto a tutti, grazie alla diretta Facebook e Youtube, ma anche al sito ufficiale della Formula 1, che sarà possibile seguire a partire dalle 16.00. Il momento sarà perfetto per presentare le nuove monoposto, di cui finora abbiamo visto solo molti rendering e progetti. Ma non solo. La presentazione permetterà anche agli appassionati di aver tutte le informazioni sul progetto che sta alla base delle nuove vetture.

Verranno infatti analizzati i design rivoluzionari delle monoposto, spiegati grazie alla partecipazione di alcuni esperti. Questi esporranno il lavoro alla base delle nuove vetture, entrando nel dettaglio del nuovo concetto, pensato e sviluppato per permettere ai piloti di essere ancora più competitivi. Insomma, si tratta di un capitolo totalmente nuovo per la Formula 1. Il Circus si appresta ad accogliere un regolamento tutto nuovo, anch’esso pensato per garantire più spettacolo in pista.