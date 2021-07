Verstappen-Leclerc, il duo dei sogni della Red Bull

Secondo alcune indiscrezioni la coppia Verstappen-Leclerc sarebbe stata nel mirino della Red Bull e di Helmut Marko

Ancora non si è arrivati al giro di boa di questo intenso 2021 eppure si intensificano le voci di mercato accompagnate da retroscena passati. Dopo il rinnovo della partnership tra Lewis Hamilton e la Mercedes sono naturalmente sfumate le voci che avrebbero voluto Max Verstappen accasato in quel di Brackley. Il contratto dell’olandese infatti prevede una clausola legata alle prestazioni della monoposto di Milton Keynes, che quest’anno però sembra fare concorrenza alle Silver Arrows. L’attenzione degli insider è ora però rivolta alla possibilità di vedere SuperMax al vertice della potenziale coppia Verstappen-Leclerc.

All’epoca dell’ipotetico interesse Mercedes, il direttore sportivo della scuderia austriaca Helmut Marko non ha perso tempo per smentire la faccenda. “Questi tipi di speculazioni sono diffusi appositamente per creare scompiglio” – ha dichiarato l’ex-pilota ai microfoni di Sport 1 – “era chiaro sarebbe arrivato il rinnovo. Ci aspettavamo però che per ragioni tecniche e strategiche non sarebbe stato annunciato prima dell’appuntamento di Silverstone”. Una volta accantonato il pericolo Mercedes, per i vertici della Red Bull si avvicina la decisione riguardante il comprimario del ventitreenne di Hasselt.

Per la redazione italiana della testata motorsport.com, sulle spalle dell’olandese aleggerebbe il fantasma di Charles Leclerc. Sono infatti sempre più insistenti le voci che vedrebbero il monegasco scontento delle prestazioni della Rossa di Maranello, troppo lontana dalle posizioni che contano. Per quanto una coppia Verstappen-Leclerc possa essere un’ottima contromossa al possibile futuro duo inglese Hamilton-Russell, l’alfiere del principato è legato al Cavallino Rampante fino al 2024. Inoltre l’entrata in vigore del nuovo regolamento nel 2022 potrebbe scombussolare le carte in tavola rendendo di fatto vane manovre di questo genere.