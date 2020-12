FORMULA 1 LIVE – GP SAKHIR: la gara in diretta streaming

Con Lewis Hamilton fuori dai giochi per motivi di salute legati al Covid, la qualifica ci ha fatto assistere ad una sessione leggermente diversa. La prima prima fila è stata tutta una “questione di famiglia” tra i due piloti Mercedes: Valtteri Bottas non poteva perdere la faccia davanti al giovane George Russell, intenzionato a mostrare le sue qualità, anche a costo d’indossare una scarpina di cenerentola.

Il pilota finnico, pur partendo dalla pole, non dovrà commettere errore, perché al sul fianco e dietro ci sono tre giovanissimi (Russell – Verstappen – Leclerc), pronti a regalarci una bella gara; purtroppo tra questi ci manca Lando Norris, finito per occupare solo la 15° piazzola.

Mentre ad alzare la media ci ha pensato Sergio Perez ormai costretto ad abbandonare momentaneamente la classe regina. Un grande spreco per questa categoria!

E allora mettiamoci comodi e prepariamoci e godiamoci questo penultimo appuntamento che inizierà alle 18:10, sotto le luci dei riflettori.

