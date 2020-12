GP Sakhir, qualifiche: Bottas in pole position

Con il britannico e l’olandese alle sue spalle, va in pole position Valtteri Bottas

Ad una settimana dal terribile incidente di Romain Grosjean, la Classe Regina del Motorsport torna a girare in Bahrain. Un layout particolare ed innovativo, con tempi secchi al di sotto del minuto. Un weekend in cui il giovane George Russell è alla guida di una Mercedes, causa positività al Covid-19 di Lewis Hamilton. Un weekend di esordio in Formula 1 per Aitken e Fittipaldi. Complessivamente, le qualifiche del GP di Sakhir sono state piuttosto impegnative, e hanno visto Bottas in pole position con un tempo di 53″377, seguito dalla Mercedes di Russell e dalla Red Bull di Verstappen.

Q1, MERCEDES VELOCI

Le prime monoposto ad uscire sono le due Haas, seguite da Latifi, Aitken e da Raikkonen. Seguono tutte le altre dopo pochi minuti. Buone le prestazioni iniziali sia delle due Mercedes che delle due Racing Point. Verstappen si porta in prima posizione a 7 minuti dalla fine della sessione. Lampo di Bottas, il più veloce al taglio del Q1. Bene anche Russell, che si porta molto vicino al compagno di squadra. Ferrari in sofferenza. Gli esclusi dal Q1 sono: Magnussen, Latifi, Aitken, Raikkonen e Fittipaldi. Partiranno nelle posizioni dalla 16 alla 20.

TRAFFICO IN Q2, ALBON E VETTEL FUORI AL TAGLIO

Il Q2 inizia con notevole traffico in pista. Tutti i piloti cercano di gestire le proprie prestazioni senza interferire con quelle degli avversari. Lampo di Sainz, quarto alla fine del Q2. Anche la Racing Point di Perez è stata piuttosto veloce per tutta questa seconda sessione di qualifica. A due minuti dalla fine rientrano tutti in pista, con Verstappen miglior prestazione. Ferrari un po’ in difficoltà, Leclerc stampa un buon giro ma Vettel è fuori dal Q2. Gli esclusi dal Q2 sono: Ocon, Albon, Vettel, Giovinazzi e Norris. Partiranno nelle posizioni dalla 11 alla 15.

Q3, LAMPO ROSSO

Ultimi 12 minuti di qualifiche del GP di Sakhir. Velocissimo il giro di Leclerc, che si piazza per pochissimi millesimi alle spalle di Verstappen durante il primo tentativo. Durante il secondo tentativo bagarre per la prima casella, con le due Mercedes distaccate di poco tra loro. Alla fine la spunta Bottas. Ottima quarta casella per Leclerc.

Alla fine delle qualifiche l’ordine di partenza del GP di Sakhir è delineato. Bottas partirà dalla prima casella in griglia, con Russell e Verstappen alle sue spalle. Leclerc, Perez e Kvyat hanno conquistato rispettivamente la quarta, quinta e sesta casella. Ricciardo, Sainz e Gasly partiranno dalla settima, ottava e nona casella. Chiude la top ten Stroll.