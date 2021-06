FORMULA 1 LIVE – GP FRANCIA: la gara in diretta streaming

Max Verstappen conquista la sua quinta pole position della carriera e la seconda della stagione 2021. Un risultato voluto e conquistato in pista grazie ad una Red Bull assolutamente in grado di tenere dietro le due Mercedes. Lewis Hamilton ha limitato i danni affiancandosi al pilota olandese e facendo meglio del compagno di box Valtteri Bottas, dato per favorito su questo tracciato.

Sabato poco favorevole per Charles Leclerc dopo aver infuocato gli animi ferraristi con le due prime file consecutive. Per fortuna ci ha pensato il compagno di squadra Carlos Sainz con la quinta posizione, preceduto dal vincitore di Baku: Sergio Perez.

Nelle retrovie Mick Schumacher riesce a conquistare la prima Q2 della sua giovane carriera, anche se finisce a muro.

E allora mettiamoci comodi e godiamoci questo settimo appuntamento della stagione 2021 che inizierà alle ore 15:00.



Il Gran Premio di Francia sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD mentre TV8 si occuperà della differita in tarda serata, ma se non volete perdervi nemmeno un minuto della diretta, lo staff di F1World seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 14:40 saremo assieme, in diretta, per assistere assieme al via della settima gara del 2021: il GP di Francia è live su F1World, con aggiornamenti in diretta della gara da Baku.

FORMULA 1 LIVE, GP DI FRANCIA SU F1WORLD: SEGUI LA GARA IN DIRETTA!