Formula 1, cambio DEFINITIVO per le monoposto: rivoluzione E | Tutto deciso in un’infuocata riunione FIA

Ecco come diventeranno le nuove monoposto della Formula 1, il cambio è definitivo. A decretarlo, direttamente la FIA, che l’ha mostrata ufficialmente. Ecco che cosa sappiamo in merito.

La Formula 1 appassiona milioni di fan da tutto il mondo da decenni. La gara in sé, la competizione, i piloti, le macchine da corsa, la velocità sono tutti dettagli che rendono le sfide ancora più elettrizzanti, motivo per cui, ci sono tifosi che vanno anche a vederli dal vivo pur di sentire “quel rombo” dal vivo.

Ci sono stati piloti che sono entrati di diritto nella storia della competizione sportiva, in quanto, merito della loro bravura, sono riusciti a portare nella loro scuderia, delle vittorie spettacolari che li ha fatti salire sul podio.

Nel corso degli anni poi, non sono cambiate soltanto le regole, ma anche il dress code dei piloti e il design delle auto da corsa. Se pensate per esempio a com’erano le vetture monoposto degli esordi, quindi negli anni 50 e vedete i modelli di oggi, capirete bene come ci sia un divario notevole.

La mente umana come sempre cerca sempre di rendere questi modelli il più attuali possibili, utilizzando le varie tecnologie scoperte, per far diventare le auto ancora più prestanti e ancora più veloci. Per questo oggi vi presentiamo la nuova monoposto, mostrata direttamente dalla FIA, che renderà la Formula 1 ancora più eccitante.

La nuova monoposto della Formula 1

La FIA non ha decretato soltanto le linee guida di come dovranno essere le nuovo monoposto per le competizioni della Formula 1, ma ha modificato anche le regole che ne gestivano il circuito. In primis, c’è tutta la parte dei sorpassi che è stata revisionata, infatti, non essendoci più il DRS, i piloti dovranno rispettare le regole con l’avvento del Manual Override, il quale permetterà al concorrente di usare il motore elettrico per un periodo più lungo, durante il rettilineo.

Come ha spiegato Jan Monchaux, FIA Single Seater Technical Director: “La funzione Override, che funziona in modo simile al DRS. Se ti trovi entro una determinata distanza prima della fine di un giro dall’auto che ti precede, per il giro successivo ti verrà data la possibilità di utilizzare più energia elettrica del tuo avversario…“.

Presentata direttamente dalla FIA

Tra le nuove regole presentate dalla FIA che entreranno in vigore per la Formula 1 dal 2026, c’è anche il nuovo modello di monoposto che rivoluzionerà l’esperienza di “corsa” dei piloti. I nuovi bolidi presenteranno una power unit con e-fuels e una parte elettrica da 476 cavalli, per non parlare di una modifica totale aerodinamica.

Ci saranno ali mobili sia nella parte anteriore che posteriore, per non parlare del fatto che le macchine non solo saranno più leggere di almeno 30 Km ma saranno anche più corte e più strette. Diciamo che sta per iniziare una nuova era nella F1, c’è aria di rivoluzione in corso per tutti, molte cose cambieranno, questo è poco ma sicuro.