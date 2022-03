Flavio Briatore: Verstappen o Leclerc, chi sceglierebbe?

Con il suo ritorno nel circus della Formula 1 dopo un lungo stop, Flavio Briatore torna a dire la sua sui piloti attualmente in griglia.

Il campionato 2022 di Formula 1 è solo alla seconda gara, ma non avremmo potuto assistere ad un inizio migliore. Il nuovo regolamento ha portato aria fresca e grandi bagarre da cardiopalma. Max Verstappen e Charles Leclerc sembrano essere i piloti che faranno sognare i tifosi in questa stagione. Il campione del mondo in carica, pieno di grinta, sta confermando il proprio talento a suon di frenate last second e giochi di DRS. Il predestinato, dopo due anni difficili con la rossa, sembra aver ritrovato la strada per il podio e la forza per battagliare sul filo del rasoio.

Flavio Briatore la sa lunga sulla Formula 1 e non è fatto mistero che abbia scoperto piloti che hanno fatto la storia del circus. Rientrato dalla porta principale nel mondo della top class dei motori, la sua opinione è richiesta da molti. Se dovesse tornare ad essere team manager, e dovesse scegliere uno dei due piloti che stanno animando la testa delle corse, su quale cadrebbe la decisione?

“Prenderei Verstappen, è il miglior pilota in Formula 1 e l’abbiamo visto l’anno scorso. Ha più esperienza, ha lottato per un campionato ed è il campione. Tuttavia, se avessi i soldi, firmerei entrambi loro”, ha detto Briatore in dichiarazioni alla Rai. Per entrambi, infatti, ha speso parole di stima anche in merito alla gestione della rivalità in pista delle prime gare. “E’ stato un duello con due piloti molto bravi e molto corretti, al limite, ma senza creare polemiche e questo è un bene per tutto lo sport della F1 e per i nuovi spettatori. Il duello è stato fantastico”, ha aggiunto Flavio Briatore.

La drastica revisione tecnica imposta dal nuovo regolamento ha contribuito a dare una marcia in più alla Ferrari che ha saputo interpretarlo al meglio. Vedere le Ferrari in lotta per le prime posizioni fa sempre bene al circus, ma anche smuovere un po’ quelle dinamiche ormai un po’ fossilizzate da anni può aiutare a ridare un po’ di verve alle gare.

“Questa Formula 1 è completamente diversa, quindi fa bene a tutti. Anche l’America sta riscoprendo la F1. L’anno scorso abbiamo concluso il mondiale con un GP strepitoso e quest’anno siamo partiti prima con una Ferrari uno-due e poi con la gara in Arabia Saudita con una delle gare più belle degli ultimi tempi”, ha concluso Briatore.