Ferrari, Sainz: Estrella Galicia 0,0 diventa team partner

La Scuderia Ferrari ha firmato un accordo con Estrella Galicia 0,0 il marchio spagnolo di birra analcolica da tempo sponsor di Carlos Sainz Jr. Lo rende noto lo stesso team di Maranello attraverso un comunicato, aggiungendo che nelle prossime stagioni sportive diventerà la birra ufficiale della Scuderia.

Il marchio di birra pale lager, prodotto dalla società Hijos de Rivera con sede ad A Coruña nella regione della Galizia, è diventato sponsor di Carlos Sainz dal 2015, quando lo spagnolo ha fatto il suo debutto in Formula 1 con la Toro Rosso, supportandolo anche in Renault e McLaren.

Dopo due stagioni trascorsi in McLaren, Sainz è ora diventato pilota ufficiale della Ferrari con un contratto di due anni, portandosi dietro anche il suo sponsor che è riuscito a trovare un accordo e firmare con la Scuderia.

We are pleased to announce the arrival of Estrella Galicia 0,0 as our Team Partner. https://t.co/Ofg83wRaWV#essereFerrari @EG00 pic.twitter.com/kEGlGD4gfc

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 22, 2021