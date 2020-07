Ferrari: “Non è andata male, ma dobbiamo migliorare”

I piloti Ferrari hanno riassunto e analizzato la prima giornata di prove libere.

Dopo una lunga pausa forzata, la Scuderia Ferrari è tornata a riaccendere i motori per prendere parte alla prima giornata di prove libere del mondiale 2020.

Dai test a Barcellona erano emersi dei problemai di progettazione sulla SF1000 che non sono riusciti a sistemare prima dell’avvio di stagione. Infatti, dalle performance mostrate in questa giornata sembra esserci ancora un gap importante da recuperare nei confronti della Mercedes.

Le prove libere che si svolte svolte al Red Bull Ring hanno visto Vettel e Leclerc provare il passo gara con le diverse mescole in previsione di domenica. Il pilota tedesco ha ottenuto il quarto tempo, precedendo di tre decimi il compagno di squadra che si è posizionato nono. Complessivamente è stata una giornata produttiva per il team che ha percorso un totale di 157 giri e che ha iniziato ad avere un’idea più concreta su come migliorare le monoposto.

VETTEL: “NON È ANDATA MALE, MA DOBBIAMO MIGLIORARE”

Il quattro volte Campione del Modo ha così dichiarato: “Penso che oggi non sia andata poi così male. Non abbiamo avuto problemi con la macchina ed è stato bello per tutti noi essere di nuovo al volante. La squadra si è messa al passo abbastanza velocemente e non ha avuto problemi ad adattarsi a tutte le procedure, mentre in termini di velocità e competitività quella di oggi è stata una giornata interessante. Abbiamo probabilmente visto che non siamo i più veloci e che non siamo i favoriti, ma ci sono un gran numero di vetture allo stesso livello, con distacchi molto ristretti”.

Ha poi aggiunto: “Vedremo domani come andrà, penso che domani sarà una giornata importante. Dal canto nostro cercheremo di essere i leader del gruppo che insegue i primi. Ad essere onesti non abbiamo guardato molto i team intorno a noi, quindi è sempre difficile prevedere con quale carico di carburante gli altri stiano girando. Domani ne sapremo di più, credo che non abbiamo ancora visto tutti i valori in campo“.

Infine ha spiegato quali sono i punti deboli della vettura, affermando: “Sta a noi progredire e lavorare affinché l’auto diventi più veloce. Ci manca grip e carico aerodinamico rispetto ad altri. Quindi è su un mix di tutte queste cose che dobbiamo lavorare”.

LECLERC: “SARÀ IMPORTANTE FARE LE SCELTE GIUSTE IN VISTE DELLE QUALIFICHE”

Leclerc ha sottolineato quanto le monoposto 2020 siano tutte vicine e le lacune su cui la Ferrari dovrà lavorare durante la stagione.

“È stato bello risalire di nuovo in macchina dopo una lunga pausa, ma tutto sommato quella di oggi non credo sia stata una giornata troppo facile per noi, per questo è stato difficile godersela al massimo. Le macchine sono tutte molto vicine, il che è emozionante da vedere da una parte, ma d’altra parte, ci piacerebbe poter essere a lottare un po’ più avanti”.

Ha così continuato: “L’equilibrio della macchina non è poi così male, dobbiamo recuperare terreno a livello di prestazione assoluta. La nostra mancanza di passo non dipende da un elemento in particolare, quindi domani proveremo varie soluzioni e vedremo se riusciremo a trovare della performance. Le qualifiche saranno un bello spettacolo, dato che ci sono un bel po’ di squadre vicine. Siamo pronti a combatteremo con il coltello fra i denti e stasera sarà fondamentale fare le scelte giuste per tornare in pista domani con una vettura più competitiva”.