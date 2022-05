Ferrari: nessun grande pacchetto aggiornamenti fino a Silverstone

Niente grandi aggiornamenti per Scuderia Ferrari fino al GP in quel di Silverstone, con Binotto e Leclerc che si esprimono a riguardo

Il Gran Premio di Spagna è stato teatro del primo grande pacchetto di aggiornamenti per Scuderia Ferrari. Nonostante il ritiro di Leclerc causato da un problema al motore, il passo Ferrari è stato davvero incoraggiante, con un ritmo impressionante sia di Leclerc sia di Sainz. Quando arriverà il prossimo grande pacchetto di aggiornamenti? Risponde il team principal Mattia Binotto: tenendo presente i prossimi Gran Premi, è probabile che il successivo grande pacchetto aggiornamenti arriverà in occasione del GP in Gran Bretagna.

Ad Autosprint ha affermato Binotto: “Penso che il budget cap stia determinando in qualche modo cosa possiamo fare. Dobbiamo sicuramente capire bene cosa ci è utile e non sprecare i nostri soldi, perché non possiamo fare in questo modo. Penso che porteremo grandi pacchetti di aggiornamenti quando ne avremo uno significativo”.

“Inoltre, è utile guardare alle prossime gare. Ora abbiamo Monaco dove forse porteremo una nuova sospensione anteriore per l’angolo di sterzata. E poi, a giugno, avremo Baku, che è un circuito cittadino pieno di insidie. Quindi penso che sarà circa verso il Gran Premio del Regno Unito che arriveranno alcuni aggiornamenti significativi”, ha detto Binotto.

L’opinione di Leclerc

Riguardo i nuovi aggiornamenti portati in Spagna si è espresso Leclerc: “Al GP di Spagna c’è stato questo problema che abbiamo avuto sulla monoposto e sono molto deluso. Ma, d’altra parte, penso che ci siano molti segnali positivi. Per tutto il weekend il nostro ritmo di qualifica è stato ottimo, il nuovo pacchetto funziona come previsto, cosa non sempre scontata, e tutto ha funzionato bene”.

“Il nostro passo gara è stato davvero ottimo. Ma soprattutto la gestione delle gomme, problematica nelle ultime gare rispetto a Red Bull, è stata molto forte in Spagna. In questa situazione, penso che sia bene guardare anche agli aspetti positivi. E posso confermare che ce ne sono molti”, ha affermato Leclerc per concludere.