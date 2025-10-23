Ferrari, Hamilton vuole un finale di stagione diverso

Hamilton fissa gli obiettivi Ferrari per un “buon finale” di stagione

Quando Lewis Hamilton ha firmato per Ferrari, sicuramente non immaginava una stagione così complicata. Il sette volte iridato è determinato ad aiutare il team nella corsa al secondo posto nel campionato costruttori, convinto che sarebbe un “buon finale” per un’annata tanto difficile.

L’inglese ha lasciato la Mercedes ed è sbarcato a Maranello a inizio anno, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera con la scuderia italiana.

Finora però i risultati non sono arrivati: Hamilton è ancora alla ricerca del suo primo podio in rosso. Oggi la Ferrari occupa la terza posizione in classifica, alle spalle della Mercedes e davanti alla Red Bull. Solo 10 punti separano le tre squadre in una lotta serratissima, mentre la capolista McLaren ha già chiuso i giochi conquistando il titolo a Singapore.

Il numero 44 spera ancora di salire almeno una volta sul podio prima della fine dell’anno, ma il suo obiettivo principale resta chiudere davanti alle rivali e spingere la Ferrari al secondo posto.

Costanza, podio e secondo posto nel Mondiale Costruttori

“Direi la costanza, o magari riuscire a prendere un podio a un certo punto“, ha dichiarato Hamilton ai media, incluso RacingNews365, quando gli hanno chiesto quali siano le sue speranze per le ultime cinque gare. “Finire davanti alla Mercedes. Se posso aiutare il team a conquistare il secondo posto nel campionato costruttori, sarebbe un buon finale di stagione“.

Negli Stati Uniti la sfida per il secondo posto è proseguita senza sosta. La Mercedes ha mostrato meno ritmo rispetto a Red Bull e Ferrari e questo ha permesso agli avversari di accorciare il distacco.

Hamilton ha confessato di non capire il crollo di prestazione della Mercedes, arrivato appena due settimane dopo la vittoria nel Gran Premio di Singapore. “È davvero difficile“, ha commentato. “La Mercedes ha vinto l’ultima gara e qui si è ritrovata dietro di noi. È davvero difficile capire perché succeda e perché ci siano questi alti e bassi. Spero davvero che la nostra monoposto vada meglio la prossima settimana“.