Fernando Alonso sul suo futuro: “La partita è ancora lunga”

Il futuro di Fernando Alonso: decisione rimandata a settembre

Fernando Alonso ha deciso di rimandare a settembre la scelta sul suo futuro in Formula 1. La stagione 2026 si presenta come un anno cruciale. Ciò è dovuto al nuovo regolamento tecnico e al progetto Aston Martin guidato da Adrian Newey, che offre l’opportunità di lottare ai vertici. L’obiettivo del pilota è iniziare bene l’anno, valutare l’evoluzione della monoposto e mantenere un alto livello personale prima di prendere una decisione definitiva. La pressione da parte di Aston Martin potrebbe influire sulla scelta. Il team potrebbe voler conoscere presto la decisione di Alonso, per non perdere alternative sul mercato piloti. Questo rende il quadro ancora più delicato.

2026 cruciale per il futuro in Formula 1

Fernando Alonso considera il 2026 un punto decisivo della sua carriera. Il nuovo regolamento tecnico e la prima Aston Martin interamente progettata da Adrian Newey rappresentano un’occasione unica per lottare ai vertici. In un’intervista al quotidiano AS, il pilota ha spiegato: “Credo che nel corso della stagione vedremo grandi cambiamenti nelle prestazioni dei team. Prendere una decisione ad aprile o maggio può sembrare giusto, ma a settembre potrebbe rivelarsi sbagliata, dipende dall’evoluzione delle vetture. Più si può aspettare, meglio è”.

Alonso sottolinea così l’importanza di valutare l’andamento del team e le evoluzioni tecniche prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Per spiegare il suo approccio prudente, il bicampione asturiano usa una metafora calcistica: “La partita è ancora lunga. Stiamo iniziando il secondo tempo, 45 minuti”. Con queste parole, Alonso ribadisce che la sua decisione non sarà affrettata e che il percorso da qui a settembre è ancora lungo, lasciando spazio all’evoluzione delle prestazioni dell’AMR26 e alla valutazione dei fattori personali e di squadra.

Alonso valuta con calma: la decisione sul futuro arriverà dopo i test

Fernando Alonso ha chiarito che la sua scelta sul futuro non dipenderà solo dalle prestazioni dell’AMR26, ma anche da fattori personali e dal contesto del team. L’intenzione del pilota è aspettare fino a settembre per prendere una decisione definitiva, valutando la propria motivazione, il peso dei viaggi, degli eventi, del marketing e di tutti gli impegni extra-pista.

I test pre-stagionali in Bahrain, dall’11 al 13 febbraio sul circuito di Sakhir, rappresentano un banco di prova fondamentale per osservare l’evoluzione tecnica dell’AMR26 e i progressi del team Aston Martin. La decisione finale di Alonso rimane quindi rimandata a settembre, in attesa di valutare sia i risultati in pista sia il proprio equilibrio personale. Il 2026 si conferma così un anno cruciale per la carriera del bicampione asturiano.