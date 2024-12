Fari ingialliti, con il truccazzo da 50 centesimi risparmi 100 bigliettoni dal meccanico e passi liscio la revisione

Pulizia dei fari: prima di rivolgerti a un professionista, prova questo rimedio casalingo: potresti essere sorpreso dal risultato!

I fari ingialliti sono un problema comune per molte auto, soprattutto con il passare del tempo. L’ingiallimento dei fari è causato dall’esposizione prolungata ai raggi UV del sole e dagli agenti atmosferici. Con il tempo, il materiale plastico di cui sono fatti i fari si ossida e perde trasparenza. Non solo inestetici, ma anche pericolosi per la guida notturna. Una visibilità ridotta aumenta il rischio di incidenti stradali, sia per chi guida l’auto con i fari ingialliti, sia per gli altri utenti della strada. Inoltre i fari opachi o con aloni possono farci rischiare di non superare la revisione. Ma non disperate! Con un po’ di pazienza e i prodotti giusti, potrete riportare i vostri fari al loro antico splendore, risparmiando un bel po’ di soldi rispetto al meccanico.

Il restauro dei fari

In commercio esistono kit specifici contenenti paste abrasive e lucidanti pensati appositamente per ripristinare la trasparenza dei fari. In alternativa puoi utilizzare una pasta abrasiva fine per auto, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Se il risultato del restauro non ti soddisfa puoi rivolgerti ad un professionista o valutare la sostituzione dei fari. Le soluzioni proposte però, possono essere molto costose e magari puoi provare ad ottenere il massimo risultato spendendo una cifra decisamente inferiore. Prima di rivolgersi a un professionista, è possibile infatti, provare alcuni rimedi casalinghi. Puoi ad esempio provare con bicarbonato e acqua. Creando una pasta con bicarbonato e acqua, puoi applicarla sui fari con un panno morbido. Strofinando delicatamente e risciacquando abbondantemente potrai ottenere ottimi risultati. Lo sapevi?

Il dentifricio: un alleato inaspettato

Sembra strano, ma molti dentifrici contengono sostanze leggermente abrasive che possono rimuovere lo strato opaco dai fari, restituendo loro la lucentezza originale. Naturalmente, non tutti i dentifrici sono uguali: scegli quelli con una consistenza più cremosa e evita quelli con particelle troppo grandi. Per prima cosa copri le parti adiacenti al faro con del nastro adesivo per evitare di danneggiarle accidentalmente. A questo punto lava accuratamente i fari con acqua e sapone per rimuovere lo sporco superficiale. Applica solo una piccola quantità di dentifricio su un panno morbido e strofina delicatamente la superficie del faro, effettuando dei movimenti circolari. Dopo alcuni minuti, risciacqua abbondantemente con acqua e asciuga con un panno pulito. Se necessario, ripeti l’operazione fino ad ottenere il risultato desiderato.