F1 2026: le modifiche al regolamento in vista di Miami

In vista del Gran Premio di Miami, FIA, Formula 1 e team hanno siglato un pacchetto di modifiche al regolamento 2026 destinato a correggere le criticità emerse nelle prime tre gare della stagione. L’accordo è maturato al termine di un ciclo di incontri tecnici che ha coinvolto squadre, motoristi, Federazione Internazionale e una rappresentanza di piloti.

Sul fronte prestazionale, le variazioni più rilevanti riguardano la gestione dell’energia. La ricarica massima consentita è stata ridotta da 8 a 7 MJ, con l’obiettivo di favorire una guida più continua a pieno regime e contenere la durata del superclipping di circa 2-4 secondi per giro. Parallelamente, la potenza di picco del superclip è stata portata a 350 kW rispetto ai precedenti 250 kW. Questa modifica, valida anche in gara, riduce ulteriormente i tempi di ricarica e alleggerisce il carico di lavoro del pilota. Inoltre, il numero di eventi in cui possono essere applicati limiti energetici inferiori è salito da 8 a 12 gare, garantendo una maggiore flessibilità in funzione delle caratteristiche dei circuiti.

Sicurezza alle partenze e condizioni di bagnato

Le modifiche al regolamento 2026 toccano anche la fase di partenza, con l’introduzione di un sistema di rilevamento automatico per le monoposto con accelerazione anomalmente bassa al rilascio della frizione. In questi casi, l’erogazione dell’MGU-K viene attivata automaticamente per assicurare un’accelerazione minima, senza conferire alcun vantaggio sportivo. Le vetture coinvolte segnaleranno la propria condizione tramite luci lampeggianti posteriori e laterali, migliorando la visibilità per i piloti che seguono. Queste misure saranno testate a Miami e adottate in modo definitivo solo dopo un’analisi approfondita dei riscontri.

Sul fronte del bagnato, le temperature delle termocoperte per le gomme intermedie sono state alzate su richiesta dei piloti, così da migliorare l’aderenza iniziale. L’attivazione massima dell’ERS sarà invece ridotta per garantire un miglior controllo in condizioni di scarsa aderenza. Infine, i sistemi di illuminazione posteriore sono stati semplificati per offrire segnali visivi più chiari e immediati. Tutte le proposte saranno sottoposte a votazione del Consiglio Mondiale FIA con l’obiettivo di entrare in vigore prima del 3 maggio.