Ecco tutto quello che devi sapere quando usi per la prima volta le gomme nuove di zecca | Nessuno che considera il fattore ‘trazione’

Ecco cosa dovresti sapere per quello che riguarda la trazione nel caso in cui ti debba utilizzare per la prima volta dei pneumatici nuovi di zecca.

Per qualcuno sta per arrivare al momento dell’anno in cui i pneumatici estivi devono essere sostituiti con quelli invernali. O comunque, per ogni automobilista arriva il momento in cui devi viaggiare con dei pneumatici completamente nuovi. Se non si è pronti a loro utilizzo, si potrebbero correre gli importanti rischi.

In effetti, i pneumatici nuovi, sono molto più difficili da gestire rispetto a quelli ormai usati e collaudati. Proprio per questo motivo gli esperti del settore consigliano ogni automobilista, soprattutto a quelli con poca esperienza, di prestare molte attenzione.

Ciò che non occorre in alcun modo dimenticare è che tra i vari elementi che occorre valutare per il montaggio dei nuovi pneumatici, è la loro posizione. Si tratta di un elemento veramente essenziale per il buon utilizzo della propria vettura ma soprattutto per la sicurezza e per le prestazioni del veicolo. A chiarire alcuni elementi su questo cambio pneumatici, è una delle aziende più importanti per la loro produzione.

Stiamo parlando della Michelin, la quale ha deciso di chiarire alcuni elementi chiave che devono essere tenuti a mente nei momenti in cui si provvede al cambio dei pneumatici.

Un errore veramente banale

Uno degli errori che in molti commettono è quello di pensare che nel momento in cui si vanno ad applicare dei pneumatici nuovi all’automobile, essi debbano andare sull’asse anteriore, soprattutto nel caso in cui la trazione vada nella stessa direzione. Nonostante questa a livello intuitivo possa essere giusto questa logica non pensa che si potrebbe togliere stabilità sulle curve, soprattutto nel caso in cui la strada si è bagnata.

A parlarne è proprio l’azienda Michelin, che ha cuore la sicurezza dei suoi automobilisti e che indica quale sia la cosa giusta da fare tenendo in considerazione la trazione dell’automobile.

Trazione anteriore, posteriore e integrale

Quindi, quando si cambiano solo due dei pneumatici della nostra automobile, è importante posizionarle in maniera opposta alla trazione. Questo vuol dire che nel caso in cui l’automobile a trazione anteriore è sufficiente posizionare i pneumatici nuovi sull’asse posteriore e viceversa.

Questo permetterà di avere una vettura con meno servosterzo e soprattutto che abbia un buon grip sull’asfalto.