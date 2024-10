Benzinai low cost, convenienza o strategia infelice per la salute del nostro motore

Sono in molti che si chiedono se scegliere i benzinai low cost possa produrre effetti negativi sul motore o meno, anche in merito alla qualità rilasciata. Scopriamo quindi insieme cosa farebbe più felice la nostra auto.

Quando si acquista un’automobile si è felici da una parte, in quanto finalmente ci si potrà spostare in autonomia, senza dover più chiedere passaggi o aspettare il pullman alla fermata, ma dall’altra è palese intuire quanto i costi saranno maggiori.

Già solo per la questione carburante, si avrà l’incombenza come minimo una/due volte a settimana, in base ai chilometri di percorrenza, per non parlare delle varie spese quali l’assicurazione, il bollo la revisione, fino ad arrivare alla manutenzione ordinaria da effettuare a cadenza regolare.

Per questo motivo i guidatori cercano sempre di risparmiare il più possibile. Cercare quindi il benzinaio low cost è una procedura molto usata ma siamo sicuri che questa procedura faccia bene al motore della propria auto?

Cosa determina il prezzo del carburante

Come mai, vi starete chiedendo, ci sono stazioni di servizio più economiche di altre? Diciamo che sono principalmente quattro le variabili che fanno aumentare o meno il prezzo finale al consumatore:

Il prezzo della benzina, su questo poco ci si può fare, in quanto i dati variano in base all’inflazione e al prezzo a barile di petrolio in quel determinato periodo; Il prezzo finale della distribuzione del carburante che implica circa il 15% della spesa finale e include il trasporto, la logistica, lo stoccaggio e così via; La Tassa Speciale sugli Idrocarburi che rappresenta un terzo del prezzo finale; L’applicazione dell’IVA al 21%.

Quale scegliere

Molti cittadini si chiedono come mai alcuni benzinai riescono a diminuire i prezzi del carburante rispetto ad altri. Come possiamo leggere dal sito marca.com, le cifre imposte come IVA, prezzo della benzina e così via sono uguali per tutti e su quelli nessuno potrà farci nulla. Andare a fare carburante per esempio in tangenziale o comunque nei piccoli benzinai dove non mettono a disposizione per esempio la caffetteria, l’autolavaggio, ecc. il prezzo sarà sicuramente più basso.

Un altro aspetto da valutare sono gli additivi all’interno del carburante, badate bene non è che se la benzina per esempio, la pagate meno vuol dire che è dannosa per il motore, in quanto è illegale una procedura del genere, il carburante è uguale da tutte le parti, semplicemente cambieranno gli additivi al suo interno che proteggeranno di più il motore rispetto a quello base.