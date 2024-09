Ecco i migliori pneumatici in caso di foratura: hanno solo un paio di svantaggi

Ecco quali sono le migliori gomme da utilizzare in caso di foratura per la propria automobile, vediamole insieme nel dettaglio. Si parla di un paio di svantaggi, quali saranno?

Non ci stancheremo mai di dirvi che una volta che acquistate un’automobile, il vostro operato non finisce dopo aver staccato l’assegno. Se volete che la vostra auto duri il più a lungo possibile la prima regola che dovete imparare è prendervi cura del vostro veicolo.

La manutenzione costante è fondamentale per fare in modo che la vostra auto funzioni a dovere, fenomeni improvvisi e incontrollabili a parte. Sappiate però che oltre al cambio dell’olio, delle pastiglie dei freni, dei filtri e così via, dovrete anche scegliere dei buoni pneumatici, anche perché è come per le scarpe che utilizziamo normalmente, si può risparmiare su altro ma non su questo aspetto così importante, visto che regola tutto il movimento.

Per questo motivo oggi vogliamo parlarvi di quali sono le gomme migliori in caso di foratura per la vostra auto da poter scegliere. Vediamole insieme, svantaggi inclusi, in modo da poter decidere cos’è meglio per voi.

Differenza tra pneumatici

Esistono in commercio dei particolari pneumatici di cui vi parleremo a breve che hanno la peculiarità di non dover essere sostituiti immediatamente dopo la foratura, permettendo così al guidatore di raggiungere la propria officina per potersela far sostituire. D’altronde non tutti sappiamo fare quella che per molti, è considerata come una complessa operazione. Questo tipo di gomme esistono fin dagli anni 80 ma soltanto negli ultimi anni, grazie alle attuali tecnologie sono diventate il non plus ultra.

La differenza sta principalmente nel tipo di modello da acquistare in quanto esiste la versione autoportante consigliata principalmente per vetture di alta cilindrata che montano gomme ribassate, mentre la seconda versione chiamata support ring, sostiene maggiormente i veicoli con un profilo alto.

Gli svantaggi di queste gomme

Voi lo sapevate che esistono delle gomme sensazionali che in caso di foratura, vi permettono di poter continuare la vostra marcia? Si chiamano pneumatici runflat, la cui composizione come vi dicevamo in precedenza, fanno in modo che possiate raggiungere il gommista, mantenendo ovviamente una velocità non superiore agli 80 km/h, senza dovervi preoccupare di cambiarla voi stessi. Grazie a questa funzione, nel cofano non dovrete avere la ruota di scorta, guadagnando così spazio nel bagagliaio.

In merito ai due svantaggi di queste gomme, sono presto detti. Il primo riguarda il prezzo, capirete benissimo anche voi che una funzionalità così egregia, costa di più rispetto agli altri modelli standard (chiamiamoli così, senza togliere nulla a nessuno ovviamente). Il secondo è quello che purtroppo non tutti i veicoli supportano i pneumatici runflat, in quanto le auto devono essere predisposte.