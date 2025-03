Doppio bollo auto: se non paghi entro il 31 marzo ti bloccano la macchina | Arriva la multa automatica da 612€

Arriva il doppio bollo auto, se entro il 31 marzo non paghi ti bloccano l’automobile e ti ritrovi con una multa da 612 euro.

Novità in vista per tutti gli automobilisti che dovranno provvedere al pagamento del doppio bollo auto. Come se non fosse sufficiente il bollo auto che molto fa già discutere per la sua incidenza sull’economia delle singole famiglie. Una tassa che viene determinata a livello regionale e su cui incidono una serie di caratteristiche delle automobili.

Fino ad oggi l’unica tassa maggiorata era quella del superbollo, ovvero quella che dovrebbe essere pagato per le auto di cilindrata elevata.

Purtroppo ad oggi continuano a essere veramente tanti coloro che non pagano il bollo auto e che si macchiano di evasione fiscale, problematica che negli ultimi anni ha creato non poche problematiche, oltre che una serie di discussioni per quello che riguarda il modo corretto di provvedere ai propri obblighi fiscali.

Ora per tutta risposta all’evasione arriva il doppio bollo auto. Ecco cosa occorre sapere a riguardo.

Doppio bollo auto: il modo corretto per pagare il bollo

Ogni anno il bollo auto ha una specifica data di scadenza entro la quale occorre provvedere al pagamento. Generalmente è sufficiente comunicare presso il gestore dove si provvederà al pagamento, la targa della propria automobile per avere immediatamente la somma da pagare. Per quello che riguarda il saldo dell’imposta è possibile procedere presso gli sportelli ATM abilitati, nelle tabaccherie e ricevitorie, Uffici postali e quelli dei delegazioni ACI e agenzia pratiche auto.

Rispettare la data di scadenza permette di evitare il pagamento di importi maggiorati, che prevedono la presenza di mora e di sanzioni. L’importo da pagare in alcuni specifici casi potrebbe essere molto più elevato di quello che si possa pensare, per questo motivo si chiede all’automobilista di segnare la data di scadenza.

Ecco tutta la verità sul bollo auto

Tranquilli nostri cari automobilisti, non si tratta di un doppio bollo auto, ma bensì della solita tassa che tanto fa discutere ogni anno e che si spera che venga eliminata. Con le automobili elettriche ci siamo andati molto vicino, ma per il momento si continuerà a provvedere al pagamento del bollo, ma non sarà doppi.

Importi molto elevati saranno pagati da coloro che non provvederanno al pagamento entro la scadenza. Il 28 marzo è una delle date di scadenza del bollo auto e ricordare di provvedere al pagamento permette di evitare che gli importi lievitino in maniera anche piuttosto importante.