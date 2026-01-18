Domenicali presenta la Formula 1 2026 all’evento Ford

Presentata da Domenicali la nuova Formula 1 del 2026 al pubblico USA

Detroit è stato teatro della presentazione del nuovo Campionato di Formula 1 2026 al pubblico nordamericano da parte di Stefano Domenicali (a.d. della Formula 1). Durante l’evento americano, è andato in scena anche il primo atto ufficiale del ritorno di Ford nel Circus. La partecipazione dell’italiano negli USA ribadisce l’importanza della categoria sul suolo americano.

Stati Uniti che hanno visto una notevole espansione per quello che concerne la presenza del pubblico ai Gran Premi e la popolarità della categoria. Il CEO della Formula 1 replicherà la presenza anche in Giappone il 20 gennaio. Detroit e Tokyo sono due tappe molto importanti per Stefano Domenicali. Eventi fondamentali per la presentazione delle livree e delle power unit del 2026.

“Come sempre, quando c’è un grande cambiamento di regole, è il momento in cui lo sport trova nuova energia, nuovo ‘sangue’, nuove idee e modi di essere competitivi. Credetemi se vi dico che quest’anno sarà una grande stagione, ci sono moltissime cose nuove, molte che portano tante persone a chiedersi cosa fare e grattarsi la testa di notte. Quindi, dico: restate sintonizzati, ci sarà tanto divertimento ed è quello che rappresenta il nostro sport”, le parole di Domenicali dal palco di Detroit. “Abbiamo grandi persone, grandi ingegneri e colgo l’occasione per ringraziare Ford da parte di tutta la Formula 1″.

Stagione inizialmente indefinita

Allo stato attuale è molto difficile fare pronostici sui “rapporti di forza” dei team nel Campionato. I giudizi pertanto sono sospesi fino ai primi Test e gare della stagione. Il nuovo regolamento quasi sicuramente porterà a grandi variazioni e sviluppi nell’arco del campionato: “Chiaramente le nuove regole incidono a tutti i livelli, abbiamo una nuova power unit, una nuova aerodinamica, nuove gomme, nuovi carburanti sostenibili, ci sono così tanti elementi che è incredibile. Pertanto ci sono oggi tante voci, che una squadra sia più forte dell’altra, ma non è vero, lo vedremo presto in pista. Ci saranno i test a Barcellona, poi in Bahrain e sarà lì che vedremo davvero i tempi”, continua Domenicali.

Different Energy, different Formula 1

“Una cosa eccezionale con i nuovi regolamenti è che anche la gestione dell’energia è, davvero, nelle mani dei piloti. Questo è fantastico e porterà a un nuovo modo di interpretare le corse in pista”. Cosa accadrà? Capire come le gare saranno tatticamente diverse dal passato, è un’altra grande sfida che la Formula 1 2026 si trova a dover gestire con il pubblico.

E il concetto dominante è destinato a essere quello dell’energia: “Ci saranno nuovi termini che proviamo a rendere facili nella loro comprensione, come il pulsante Boost, quello Overtake: è il modo di gestire in modo diverso l’energia. Non ci sarà più il Drs ma un pulsante che, quando i piloti saranno a meno di un secondo di distacco dall’altra macchina, potranno usare per avere energia per attaccare o difendersi. Abbiamo il compito, noi attraverso i media, i commentatori tv, di assicurarci che impariamo il nuovo modo di parlare con i piloti e di parlare della Formula 1”.

Lorenzo Ferrari