Diversi team svelano il nome delle monoposto 2021

Anno nuovo, vita nuova: già diversi team hanno reso noto il nome della propria monoposto 2021

Mancano ancora circa due mesi allo spegnimento dei primi semafori della stagione 2021, ma alcuni team hanno già rivelato il nome delle proprie monoposto in griglia. La curiosità è tanta. Da Ferrari ad Alfa Romeo, da McLaren ad Alpine, ecco come si chiameranno le splendide vetture quattro ruote che ci hanno fatto appassionare.

La prima monoposto a rivelare il suo nome è Alfa Romeo. Nel 2020 la vettura si chiamava C39. Pensando in modo logico, la vettura 2021 si sarebbe dovuta chiamare C40, ma nella realtà dei fatti si chiamerà C41. Il tutto perché il nome della monoposto del nuovo regolamento sarebbe dovuto essere proprio C40, ma essendo posticipato tutto al 2022, si è slittato di un numero.

Altro nome certo è quello della McLaren, che chiamerà la sua monoposto MCL35M, simile al nome dello scorso anno, ma con l’aggiunta della M finale, in onore della collaborazione con Mercedes. Per quanto riguarda Alpine, la monoposto di chiamerà A521: il nome deriva da un insieme tra il tributo alla Renault A500, la prima monoposto marchiata Renault in Formula 1 e 21, l’anno in cui debutterà Alpine. Altro team che ha rivelato il suo nome 2021 è Scuderia Ferrari. Dalla SF1000 in onore del suo 1000° Gran Premio nel 2020, ora si chiamerà semplicemente SF21.

I NOMI ANCORA INCERTI

Per quanto riguarda Williams, la monoposto dello scorso anno era denominata FW43, in onore di Sir Frank Williams. Con la cessione del team, non si sa che nome sarà utilizzato per la stagione 2021, se sarà mantenuto o se sarà completamente cambiato. AlphaTauri ed Haas non hanno ancora rivelato nulla, ma dovrebbero aggiungere un numero al loro nome usato nella stagione 2020. Diventeranno probabilmente AT02 e VF-21. Anche Aston Martin non ha ancora detto nulla.

Mercedes dovrebbe aggiungere un numero al suo nome nella passata stagione. Probabilmente sarà W12. Anche Red Bull mantiene riservatezza sul nome della nuova monoposto, ma Adrian Newey chiama già la nuova Red Bull RB16-B, poiché la considera una versione migliorata della vettura 2020 RB16.