Daniel Ricciardo negativo al Covid-19. Correrà in Bahrain

Ricciardo prenderà parte al GP del Bahrain dopo aver contratto il Covid nelle scorse settimane, in seguito al tampone negativo delle ultime ore

Durante i test pre-stagionali in Bahrain della scorsa settimana l‘australiano della McLaren è risultato positivo al Covid-19, lasciando Norris in solitaria. Poche ore fa la notizia che fortunatamente Daniel Ricciardo prenderà parte al GP del Bahrain in seguito al tampone negativo effettuato nei giorni scorsi. Nonostante il virus però la McLaren aveva già diversi sostituti per il sedile vacante, nomi come Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne e Paul Di Resta.

Ad annunciarlo è la stessa McLaren con un post su Twitter in cui scrive: “Il team McLaren F1 conferma che dopo i test positivi per Covid-19 della scorsa settimana, Daniel ha ora effettuato una serie di test negativi e quindi tornerà al paddock giovedì pronto a competere nel GP del Bahrain di questo fine settimana”. Una notizia positiva non solo per il pilota, ma anche per i fans che sperano di assistere ad un Ricciardo più in forma dello scorso anno.

“SI STA RIPRENDENDO”

“Daniel è stato meglio ogni giorno mentre continuava a recuperare mentre era in isolamento seguendo le normative locali in Bahrain”. Continua il post della McLaren su Twitter, facendo sapere dunque che nonostante un primo spavento iniziale dovuto alle condizioni del pilota ora la situazione sembra essere migliorata. Daniel Ricciardo, con tampone negativo alla mano, è pronto per prendere parte al GP del Bahrain questo weekend, lasciandosi il Covid alle spalle.

Ricordiamo il programma per il Gran Premio del Bahrain. L’evento inizia ufficialmente con le Prove Libere 1 e 2 del 18 marzo, che si terranno dalle 13 fino alle 14. L’ultima sessione prima delle qualifiche avverrà sabato 19 marzo alle 13 per poi assistere a chi si aggiudicherà la pole position e la definitiva griglia di partenza alle 16. Semafori spenti dunque alle 16 puntuali di domenica 20 marzo 2022 con il primo GP della stagione.