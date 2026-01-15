Carlos Sainz apre le iscrizioni alla CS55 Racing Karting Academy

Aperte le iscrizioni alla CS55 Racing Karting Academy

Carlos Sainz ha annunciato il ritorno della CS55 Racing Karting Academy, che nel 2026 affronterà la sua terza stagione consecutiva. Per questo motivo, il progetto, nato per accompagnare i giovanissimi piloti nei primi passi del karting, apre ufficialmente le iscrizioni in vista della nuova edizione. In particolare, l’academy è realizzata in collaborazione con la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA). Si conferma come uno dei principali punti di accesso al motorsport per bambini tra i sei e gli otto anni. Inoltre, il progetto pone particolare attenzione all’accessibilità e alla riduzione dei costi.

CS55 Racing Karting Academy: la porta d’ingresso al karting

La CS55 Racing Karting Academy rappresenta una vera e propria porta di ingresso nel karting organizzato. In questo contesto, è pensata per accompagnare i più piccoli nei primi passi nel mondo delle corse, offrendo un contesto formativo sicuro e inclusivo. Promossa dalla RFEDA e sostenuta da Carlos Sainz attraverso il marchio CS55 Racing, la categoria garantisce un’esperienza completa di gara. A tal fine, il calendario si sviluppa su più round e ogni evento include sessioni di allenamento, qualifiche ufficiali e gare. In questo modo, i giovani piloti possono familiarizzare fin da subito con il format della competizione e imparare divertendosi.

Fin dalla prima edizione nel 2024, la categoria ha registrato una crescita costante sia nel numero di iscritti sia nella competitività delle gare. Di conseguenza, il progetto si conferma come una tappa formativa importante nel karting spagnolo, dove apprendimento, divertimento e fair play vanno di pari passo. In definitiva, l’academy si propone come un’esperienza completa e accessibile, capace di avvicinare sempre più bambini al mondo delle corse.

L’importanza del karting secondo Carlos Sainz

Carlos Sainz ha ricordato più volte quanto il karting sia stato fondamentale nei primi anni della sua carriera. In un video su Instagram, ha dichiarato: “Vi ho già raccontato quanto il karting sia stato importante nei miei primi passi. Ricordo quel periodo con grande affetto e, per questo, nel 2024 abbiamo lanciato la CS55 Racing Karting Academy insieme alla Federazione spagnola“.

Secondo Sainz, l’academy aiuta i bambini a muovere i primi passi nel Motorsport in modo accessibile e divertente. Ha sottolineato che il progetto mira a ridurre i costi, permettendo a più giovani di partecipare senza barriere economiche. “Abbiamo creato una categoria specifica per bambini dai sei agli otto anni, per chi vuole iniziare a guidare e vivere una vera competizione”, ha aggiunto Sainz.

Inoltre, l’academy promuove crescita personale, rispetto delle regole e fair play, oltre a sviluppare la tecnica in pista. Ha infine invitato tutti i giovani piloti interessati a iscriversi, ricordando che le registrazioni per il 2026 sono già aperte tramite la RFEDA.

di Aurora La Rocca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlos Sainz (@carlossainz55)