Cosa sappiamo del rapporto tra Hamilton e Shakira? La stampa e i social media sono alla ricerca disperata dello scoop più accattivante, ma…

Si sa, il gossip è l’argomento prelibato di stampa e social media. Infatti non si perde occasione per andare a caccia del cosiddetto scoop del secolo. Stavolta è toccato a Lewis Hamilton e Shakira finire nell’occhio del ciclone: ma cosa sappiamo in realtà del loro rapporto? I due hanno trascorso del tempo insieme a Miami e ciò ha generato un chiacchiericcio particolare.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 e la famosa cantante sono stati fotografati insieme a un gruppo di amici su uno yacht, sotto il sole della Florida. Una cena segreta in un lussuoso ristorante ha suscitato ben non poco scalpore. Perciò, il gossip su un’eventuale relazione tra i due non si è fatto attendere. Anzi è stato l’argomento infuocato del momento. Eppure, il tabloid The Sun ha rivelato che i due sono semplicemente “intimi amici”.

Gossip infondato?

Ma a prescindere dall’entità del loro rapporto, ciò che sembra palese è che sia Hamilton che Shakira fossero desiderosi di trascorrere il loro tempo libero insieme. La cantante colombiana è stata paparazzata sorridente, mentre saliva a bordo della barca. Ciò, prima di essere accolta dal sette volte campione del mondo. La 46enne, che indossava un bikini con frange lilla e pantaloncini abbinati, era stata prelevata dal retro della sua villa da 16 milioni di sterline a Miami Beach. Il gruppo di amici ha poi navigato intorno alle acque della baia di Biscayne.

Shakira and Lewis Hamilton were spotted enjoying a boat ride together in Miami today. pic.twitter.com/aoiYEUx6GI — Pop Hive (@thepophive) May 11, 2023

Shakira, che ora vive a Miami, è stata anche avvistata mentre chiacchierava con l’attore Tom Cruise durante il Gran Premio. Ancora una volta il gossip è andato alla riscossa. Infatti circolavano voci sul fatto che i due potessero frequentarsi. Una fonte vicina alla cantante, si è però, affrettata a negare tale speculazione. “Shakira si è divertita molto a commentare il Gran Premio con Tom, ma non ha alcun interesse a uscire con lui”, ha dichiarato la fonte a US Weekly. “Era davvero gentile e le piaceva la sua compagnia, ma al momento non è concentrata sul frequentarsi con lui o con qualcun altro”.