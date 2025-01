Controlli etilometro, l’altro giorno ha dato esito positivo ma non avevo toccato alcol | Sono rimasto allibito, mi è successo perché avevo fatto questo

Uno strano caso sta facendo il giro della rete, com’è possibile che pur non avendo toccato alcol, l’etilometro ha dato esito positivo? La risposta degli esperti.

Il nuovo Codice della Strada è ormai ufficiale da quasi un mese e sono molti i guidatori che hanno avuto a che fare con le varie sanzioni, divenute ancora più aspre di prima, su determinati argomenti.

L’abbiamo visto per l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con l’utilizzo dello smartphone e così via. Le pene sono molto più severe e per molti si parla di sospensione della patente, di riduzione drastica dei punti e anche di carcere, nei casi più gravi.

C’è un caso però che è diventato virale che sta allarmando molti cittadini. Com’è possibile che l’etilometro abbia dato esito positivo pur non avendo bevuto alcol? Ecco cosa fare per non rischiare, parlano gli esperti.

Il nuovo Codice della Strada in merito alla guida in stato di ebbrezza

Il nuovo Codice della Strada come dicevamo, ha inasprito le sanzioni inerenti a diversi argomenti, tra cui la guida in stato di ebbrezza, argomento molto discusso da quando è stato approvato l’aggiornamento. A prescindere da quello che pensano in molti, le sanzioni in merito sono state così dipartite:

Da 0.51 a 0.80 g/L : si rischia una multa da 573 a 2170 euro e la patente sospesa da 3 ai 6 mesi;

: si rischia una multa da 573 a 2170 euro e la patente sospesa da 3 ai 6 mesi; Da 0.81 a 1.50 g/L : si rischia una multa da 800 a 3200 euro, patente sospesa da 6 mesi a 1 anno e arresto fino ai 6 mesi;

: si rischia una multa da 800 a 3200 euro, patente sospesa da 6 mesi a 1 anno e arresto fino ai 6 mesi; Da 1.51 g/L in su: si rischia una multa da 1500 ai 6000 euro, patente sospesa da 1 a 2 anni e arresto dai 6 mesi a 1 anno.

Per i neopatentati il discorso sarà differente in quanto dovranno avere un tasso alcolemico pari a 0 per 3 anni se non vorranno ricevere sanzioni elevate e infine anche i recidivi dovranno fare molta attenzione, in quanto le pene per loro saranno ancora più incisive. Inoltre, che viene sorpreso con un tasso fuori dalla norma, avrà l’obbligo di installare l’alcolock a bordo.

Un caso che fa discutere

Chi beve e poi guida sa benissimo di rischiare una delle sanzioni riportate nel paragrafo precedente, ma cosa succede se la persona non ha toccato neanche un goccio d’alcol e l’etilometro darà comunque esito positivo? Questa è la storia riportata da okdiario.com, in merito alla disavventura vissuta da una giovane la quale ha dichiarato di non aver bevuto quando si era messa alla guida ma di aver comunque ricevuto un esito positivo dagli agenti che l’avevano fermato.

Ovviamente questa è la sua versione, ma da quello che ha poi riportato, pare che la ragazza avesse mangiato poco tempo prima del pollo cotto alla birra e secondo gli esperti, tra cui il farmacista Álvaro Fernández, alcuni alimenti, così come alcuni farmaci, ma anche collutorio e spruzzino per la gola, potrebbero distorcere i livelli dell’etilometro, se assunti poco prima di fare il test. Meglio quindi cercare di acquistare solo prodotti che non contengono alcol e soprattutto non assumere nulla che potrebbe alterare il test prima di mettersi alla guida, cioccolatini al liquore inclusi.