Compravendita auto: non inviare mai un WhatsApp con questo contenuto durante la trattativa: ti ritrovi senza soldi e senza macchina

Attenzione a quando effettuate la compravendita auto, non dovrete mai inviare questo con WahtsApp, se non volete restare senza soldi e senza auto.

Quando si effettua la compravendita di un’auto usata tra privati, bisogna sempre fare molta attenzione, che siate i venditori o gli acquirenti, poco importa, in quanto entrambi potreste ricevere delle grosse fregature.

Le frodi più gravi quando c’è di mezzo un’auto usata è quella di non ricevere il pagamento, di non ricevere il mezzo o ricevere un’automobile che non corrisponde alle caratteristiche indicate. Per questo motivo non bisogna mai avere fretta di concludere.

Appurate sempre ogni minimo dettaglio. Per questo motivo oggi vogliamo suggerirvi di non inoltrare mai con WhatsApp questo contenuto, in quanto potreste trovarvi sia senza soldi che senza macchina.

Alcuni consigli di seguire

Ci teniamo a precisare che non tutti i venditori o gli acquirenti (fortunatamente), sono truffatori, però è bene non sottovalutare mai i pericoli in cui potreste incappare. Per esempio, un venditore frettoloso, che vuole concludere subito, senza neanche farvi vedere l’auto dal vivo, ma solo tramite foto, dovrebbe farvi riflettere. Così come un acquirente che cerca di chiudere subito l’affare senza darvi il tempo di verificare che l’importo sia effettivamente arrivato, dovrebbe farvi scattare il campanello dall’allarme.

Ricordatevi che il pagamento tramite assegno o bonifico ordinario, richiede dei giorni di lavorazione e soprattutto quest’ultimo, può essere revocato entro un determinato lasso di tempo. Anche il pagamento con contanti non è indicato, soprattutto con cifre molto alte, anche perché non è tracciato.

Cosa non fare con WhatsApp durante la compravendita dell’auto

Cosa vuol dire che durante la compravendita dell’auto non dovreste mai inoltrare questo contenuto tramite WhatsApp, per evitare di rischiare di rimanere senza soldi e senza macchina? Ebbene, molti truffatori, per invogliarvi a vendere la vostra auto, vi inviano in chat la foto dell’assegno, in modo da farvi concludere la pratica del passaggio di proprietà. Capita spesso purtroppo che quell’assegno poi si riveli essere un falso e quando la banca vi darà tale esito, il ladro sarà già andato via con la vostra auto.

Questo scenario può capitare anche se voi siete l’acquirente, in quanto, inoltrando l’assegno tramite messaggio, per dare la prova della vostra buonafede, potreste far incassare la cifra prima della conclusione della vendita e così il delinquente potrà sparire tranquillamente con i vostri soldi e l’auto. Per questo motivo è fondamentale che voi facciate molta attenzione, controllando il veicolo, cercandone la storia e soprattutto effettuando pagamenti alla luce del sole, in modo da non incorrere in fregature.