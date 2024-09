Come rubare un’auto di 400.000€ con un solo SMS | Il furto perfetto esiste davvero

Una storia che ha dell’incredibile, che farebbe sorridere se non fosse che racconta di un furto da centinaia di migliaia di euro

Un ladro è riuscito, con un solo SMS, a rubare un costosissimo SUV ed a mettere sottosopra una intera concessionaria, quando là fuori le bande di ladri si scervellano per rubare automobili (e la polizia si scervella per prendere i ladri quando riescono a mettere a segno un colpo).

Il ladro in questione è un uomo che vive in Florida, negli Stati Uniti, che lo scorso 15 giugno si è reso protagonista del furto rocambolesco di un’automobile, in particolare un SUV, del valore di quasi 400 mila euro.

Come ha fatto questo signore a mettere a segno questo colpo? Semplice (si fa per dire): solamente inviando un SMS, un messaggino di testo, che ha ingannato con estrema facilità un povero malcapitato che è caduto nella rete.

Andando più nel particolare, stando a quanto riporta NBC6, il ladro demoniaco è riuscito a reperire il numero di telefono dell’autista che aveva preso in carico il trasporto di una Rolls-Royce Cullinan del 2022 dal Michigan a uno spettacolo a Miami, al quale ha comunicato un indirizzo diverso da quello “legittimo” facendosi consegnare la macchina.

Il furto del secolo

Un ladro davvero scaltro, che ha gabbato un povero autista con un messaggino di testo, dandogli l’indirizzo di un parcheggio dove lo ha aspettato con il SUV di lusso ed è riuscito a rubarlo senza destare i sospetti del conducente. I dipendenti della concessionaria hanno iniziato a sospettare che qualcosa non andasse quando, alle 14:00, l’auto non si è presentata come previsto.

La situazione ha cominciato poi a precipitare circa due ore dopo, quando la concessionaria ha deciso di contattare l’autista della Rolls-Royce. Dopo che il poverino ha informato che il veicolo era stato consegnato ad un indirizzo diverso, la concessionaria ha pubblicato un post su Facebook, informando gli utenti del popolare social media che chiunque localizzi il SUV riceverà un premio in denaro di 20.000 dollari (18.700 euro al cambio attuale)

Wanted dead or alive

Il premio della ricompensa è nel frattempo raddoppiato, dato che ancora non è stato possibile ritrovare la Rolls-Royce, mentre il direttore della concessionaria ha pensato di provare a contattare il ladro tramite il numero di telefono che ha utilizzato per ingannare l’uomo che si occupava del suo trasporto.

Il ladro non solo ha risposto ai messaggi, ma ha anche inviato delle foto che dimostrano che aveva rimosso i localizzatori GPS del veicolo. Sull’incidente sta indagando l’ufficio dello sceriffo della contea di Miami-Dade.