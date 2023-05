Clarkson sulla Mercedes: ecco i reali motivi degli aggiornamenti a Monaco

Secondo Clarkson qualcosa si nasconde dietro la decisione della Mercedes di apportare aggiornamenti a Monaco e non a Barcellona, come gli altri team

Cosa si nasconde dietro la decisione della Mercedes di apportare aggiornamenti proprio a Monaco? A parlare é Tom Clarkson. All’inizio della stagione in Bahrain, la Mercedes si rese conto del flop derivante dalla W14. Cosí di lí in avanti decise di cambiarne quasi completamente la filosofia e il design. L’idea era debuttare proprio a Imola con la W14B, tuttavia il GP di Emilia Romagna é stato annullato e ció ha innescato una serie di reazioni a catena.

Una di queste riguarda proprio la decisione di voler presentare gli aggiornamenti a Monaco anziché a Barcellona, nonostante il circuito cittadino non sia la pista adatta per farlo. Dunque, un vero e proprio mistero circonda tale decisione. Secondo Clarkson, presnetatore della conferenza stampa di Formula 1, ci sarebbero due possibili motivi dietro a questa scelta.

L’obiettivo principale é quello di fare meglio rispetto a risultati ottenuti finora – un solo podio in cinque gare. A fronte di ció dunque, la decisione puó esser stata guidata da una fiducia all’interno della Mercedes che tali aggiornamenti possano portare grandi guadagni, anche solo due, tre decimi in piú in qualifica.

Monaco 2019: For Niki. ❤ pic.twitter.com/n7jSVjtne5 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 23, 2023

Piloti affidabili?

“È perché hanno visto sul simulatore che la vettura è molto più veloce con tali aggiornamenti oppure è un segno di disperazione? Non siamo sicuri – e prima lo scopriamo con alcuni in pista, meglio è! Potrebbe essere una di quelle cose, ha detto Clarkson.

Clarkson ritiene che la Mercedes, mettendo in griglia la vettura coi nuovi aggiornamenti, possa ottenere delle informazioni utili ed incamerare dati preziosi. L’idea é quella di consentire una conoscenza di base dell’aggiornamento in sé e poi capire come eventualmente migliorarlo, se necessario.

Per altro, il team puó contare su due piloti molo affidabili. “Se ci sono due piloti che ci si aspetterebbe di non mettere nel muro a Monaco sono proprioLewis Hamilton e George Russell“‘, ha poi aggiunto il presentatore. “Ma ci sono enormi rischi associati a loro portando [l’aggiornamento] e sono incuriosito di vedere come va”, ha concluso.