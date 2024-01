Che inizio stagione sarà per Red Bull e Mercedes? Russell tira le somme

Per George Russell la supremazia Red Bull persisterà ancora nel 2024 ma occhio a Mercedes

Russell non ha alcun dubbio: Red Bull continuerà a dominare anche nel 2024. La scuderia austriaca, dopo aver vinto ventidue gare su ventitré e coronato il doppio titolo (costruttori-piloti) nella passata stagione, si avvia verso un nuovo ciclo. Una nuova fase che, per il pilota inglese, sarà ancora ricca di successi.

“Non c’è dubbio che la Red Bull inizierà la stagione al meglio. Ma è una stagione lunga. Le cose possono cambiare” ha dichiarato l’inglese, lasciando aperti spiragli di cambiamento in casa Mercedes. La stagione precedente non ha dato i risultati sperati dall’intera squadra, ma ha portato il team verso la direzione giusta per la creazione di una monoposto competitiva, che richiami quelle dei domini a tutti noi conosciuti

Mercedes tornerà a essere competitiva?

“Abbiamo lavorato per diversi mesi al nostro nuovo concetto di automobile, siamo tutti molto fiduciosi. Certamente penso che siamo in una posizione migliore rispetto a 12 mesi fa. Da parte mia sono emozionato. Mi sento bene con me stesso. Spero in una stagione in cui posso ottenere i risultati come ho fatto nel 2022, o almeno massimizzare i risultati come ho fatto nel 2022. La mia fiducia non è stata intaccata in alcun modo” ha affermato il pilota inglese al Telegraph.

E se il 2024 sarà già la terza stagione in Mercedes con al fianco il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, Russell non ha dubbi di meritare il suo sedile, e di essere allo stesso livello del suo compagno. Nel corso dell’intervista, ha difatti concluso dichiarando: “Sono stato al livello di Lewis, in media, durante tutto l’anno“, osserva. “E non mi basta essere al suo livello. Voglio essere davanti a lui. Ma devo anche essere realistico. Sto affrontando il più grande pilota di tutti i tempi, e sono felice di come stiano andando le cose guardando le statistiche” . Un George Russell sicurò di sé e una Mercedes che ha tutte le carte in tavola per ritornare competitiva, sono i giusti ingredienti per una nuova stagione che speriamo sia caratterizzata da una sana e adrenalinica competizione