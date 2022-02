Cambia il sistema di punteggio in Formula 1 ma solo in casi eccezionali

A seguito di quanto andato in scena nel GP del Belgio, la Federazione Internazionale ha annunciato che cambierà il sistema di punteggio in Formula 1

Il campionato 2021 verrà ricordato, oltre che per la vittoria del titolo Mondiale da parte di Max Verstappen, soprattutto per le controversie che hanno intaccato tutta la stagione. Come se la discussa gestione di Michael Masi del GP di Abu Dhabi non fosse sufficiente, non possiamo dimenticare quanto visto in Belgio. Proprio per questo motivo la Federazione Internazionale ha deciso di apportare delle modifiche al regolamento: dal 2022 cambierà il sistema di punteggio in Formula 1 in casi eccezionali.

Era impossibile correre a Spa sotto a quella pioggia battente e persistente. Dopo numerosi rimandi della partenza della gara, e con la pista che non riusciva ad avere condizioni di sicurezza sufficienti per iniziare di fatto la corsa, la Direzione di Gara ha deciso di far girare per appena due tornate le monoposto di Formula 1 dietro alla Safety Car. In questo modo è stato possibile stilare una classifica senza invalidare la corsa.

Grazie a questo escamotage Max Verstappen vinse il GP del Belgio, la gara più breve nella storia della Formula 1, ma si trovò assegnati la metà dei punti che avrebbe ottenuto in una gara normale.

L’obiettivo è evitare altri casi Spa

Per evitare che possa ripetersi una situazione del genere, la FIA ha approvato il nuovo sistema di punteggio da utilizzare solo ed esclusivamente in caso di gara “abbreviata”. La ripartizione dei punti da assegnare sarà diversa in base a quanta porzione di gara il leader della corsa sarà riuscito a completare: meno del 25%, più del 25% ma meno del 50% o più del 50%.

Nessun punto assegnato

Se non saranno percorsi dal leader della corsa almeno 2 giri regolamentari, senza Safety Car o Virtual Safety Car, non verrà assegnato alcun punto ai piloti. Se il conduttore in prima posizione completa più di 2 giri del GP ma meno del 25% della distanza prevista, i primi cinque classificati riceveranno punti.

1° – 6 punti

2° – 4 punti

3° – 3 punti

4° – 2 punti

5° – 1 punto

Con meno del 50% prendono punti i primi 9

Se il leader della corsa ha completato il 25% del GP ma meno del 50% della distanza totale di gara i punti saranno assegnati ai primi nove classificati.

1° – 13 punti

2° – 10 punti

3° – 8 punti

4° – 6 punti

5° – 5 punti

6° – 4 punti

7° – 3 punti

8° – 2 punti

9° – 1 punto

Con meno del 75% della gara corsa prendono punti i primi 10

Se il leader del Gran Premio ha completato almeno il 50% ma meno del 75% della distanza totale di gara, i punti verranno assegnati a tutti i primi dieci piloti classificati.

1° – 19 punti

2° – 14 punti

3° – 12 punti

4° – 9 punti

5° – 8 punti

6° – 6 punti

7° – 5 punti

8° – 3 punti

9° – 2 punti

10° – 1 punto