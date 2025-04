Cadillac: presentazione F1 in grande stile al GP di Miami

Il GP di Miami la casa della maestosa presentazione di Cadillac F1

Cadillac è pronta a compiere il suo primo passo ufficiale nel mondo della Formula 1. In occasione del GP di Miami, prima delle tre gare statunitensi del calendario 2025, il marchio americano svelerà i propri colori con un evento da grande gala. La presentazione del team Cadillac F1 è in programma per sabato 3 maggio presso il Queen Miami Beach, che per l’occasione sarà trasformato nel “Cadillac Club”. L’evento sarà caratterizzato da una vera e propria sfilata sul red carpet, con la partecipazione di grandi nomi del motorsport, artisti di Hollywood e figure di spicco del mondo musicale.

Un evento per lasciare subito il segno

Secondo quanto comunicato da General Motors, sarà un evento destinato a catalizzare l’attenzione del weekend americano. Non mancheranno, naturalmente, i principali dirigenti di GM e Cadillac, a testimoniare l’impegno strategico dell’azienda nel progetto Formula 1.

Si tratterà del primo atto pubblico per la nuova scuderia Cadillac, che farà il proprio debutto ufficiale nel Mondiale a partire dal 2026. Per ora, saranno presentati solo i colori sociali della squadra, con tutta probabilità applicati su una show car realizzata seguendo le specifiche delle nuove normative FIA.

L’intenzione di Cadillac è chiara: cominciare fin da subito a costruire valore attorno al proprio nome nel paddock. Un elemento fondamentale, richiesto a gran voce dalla FOM e dagli altri team, per essere ammessi nell’élite della Formula 1.

Squadra nuova, radici profonde e un debutto strategico

Va ricordato che il progetto Cadillac F1 nasce dalle ceneri di Andretti Global. Dopo il disimpegno di Michael Andretti, è stato il miliardario Dan Towriss a rilevare il progetto, dando vita a TWG Motorsports. Questa mossa ha permesso di facilitare l’ingresso di General Motors nel Circus, aprendo una nuova pagina per il motorsport americano.

Per quanto riguarda i piloti, al momento non ci sono annunci ufficiali. Cadillac punterebbe ad avere almeno un driver statunitense di spicco nel proprio roster. Tuttavia, molti dei migliori talenti americani sembrano preferire la carriera in IndyCar, dove sono protagonisti consolidati, rispetto a una sfida incerta nel mondo più complesso della Formula 1.

La presentazione della Cadillac F1 a Miami rappresenta non solo un momento di visibilità, ma anche un primo test importante sul piano della percezione pubblica. L’obiettivo è costruire una forte identità fin da subito, per preparare al meglio l’ingresso nella stagione 2026, quando Cadillac sarà chiamata a competere contro i migliori team del mondo.

Mattia Romano