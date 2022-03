Buon compleanno Mick Schumacher

Mick Schumacher compie 23 anni. Pilota di Formula 1 dalla stagione 2021 e con il team Haas. L’ottimo weekend del GP Bahrain 2022, fa ben sperare…

Caro Mick Schumacher, oggi per te è un giorno speciale, nel quale spegni 23 candeline. Era il 22 marzo 1999, quando a Vufflens-le-Château piccolo comune del Canton Vaud in Svizzera, nascevi tu, da papà Michael Schumacher e mamma Corinna Betsch.

Non deve essere facile, essere un figlio d’arte, soprattutto se tuo padre, è un certo Michael Schumacher, famoso pilota e pluricampione del mondo di Formula 1. Non è semplice, soprattutto se a tua volta, decidi di seguire le sue orme, iniziando dai kart fino alle prime monoposto (F4, F3, F2), e infine la Formula 1, la categoria regina del motorsport, quella che ha visto negli anni passati, tuo papà correre, vincere gare e 7 titoli mondiali, 5 dei quali con la Scuderia Ferrari. Tutto ciò, lo ha reso un pilota molto amato, apprezzato dagli appassionati, tifosi e un punto di riferimento. E tuttora a distanza di anni, dalla sua ultima gara della carriera, e da quel maledetto giorno sulle nevi di Meribel, viene sempre ricordato.

Happy Birthday, Dad❤️ Days like these were important to my growing passion for Motorsport, and still affect it to this day. I am grateful for all the experiences you have given me and I’m excited to be making new ones in the future. pic.twitter.com/aivNP2jlyK — Mick Schumacher (@SchumacherMick) January 3, 2022

Per te, Mick Schumacher non sarà facile, ogni volta entrare in un paddock di Formula 1, e non essere osservato, da chi in te, cerca un po’ di lui… nei piccoli gesti, nel sorriso o nello sguardo. Ed è difficile non vederli. Io stessa l’ho percepito, quel pomeriggio di fine estate in piazza del Duomo a Milano. Eravamo lì per la festa dei 90 anni Ferrari. In quei pochi minuti, in cui eravamo l’una di fronte l’altro, mentre eri a disposizione dei tifosi, firmando autografi, selfie, scambiando qualche parola, ascoltando chi ti parlava un po’ di lui.

Pilota di riserva della Ferrari nel 2022

Quando nascevi tu, papà Michael, era già da qualche anno in Ferrari, trascorrendovi gran parte della sua carriera, diventando un binomio vincente. Immaginiamo te, in quel periodo, bambino che seguiva il proprio padre compiere quelle imprese, talvolta frequentando Maranello, osservando da vicino quelle macchine e quelle persone, che lavoravano intorno a lui. E chissà, magari già in quegli anni, sognavi di poter un giorno da grande arrivare lì, indossare una tuta rossa, e guidare uno di quei bolidi. Ora, da qualche anno, la Ferrari ti ha preso sotto la sua ala protettiva, crescendoti e formandoti. Quest’anno, sei diventato anche pilota di riserva della Ferrari. Sai, per la gran parte dei tifosi ferraristi, è stato un bel tuffo nel passato, quando sei sceso in pista al volante di una monoposto Ferrari di Formula 1, che sia stata la SF90, la gloriosa F2004 o la più recente SF71H.

Il 2022, è il tuo secondo anno in Formula 1 e con il team Haas. La passata stagione, non è stata un granché per te e il team. La monoposto non era certamente facile da guidare, e da portare più avanti possibile in classifica. Tra errori, anche dettati dall’inesperienza, mancanza di competitività, affidabilità, purtroppo non ti hanno permesso di mostrare il tuo valore e talento. Alla fine, al di là della stretta parentela e del cognome, tu sei Mick e non Michael. Questo la gente, gli appassionati, i colleghi e l’ambiente della Formula 1, dovrebbero capirlo e vedere di cosa sei capace. Sicuramente, riuscirai a dimostrarlo. Vedendo la nuova VF-22, la monoposto della Haas di quest’anno, e i risultati del GP del Bahrain, al di là della tua posizione al traguardo, fa ben sperare. Io e tutti noi, te lo auguriamo.

Caro Mick, concludo questo piccolo pensiero, augurandoti buon compleanno, e una felice e brillante carriera in Formula 1, e ovunque la tua passione, e talento ti porterà.