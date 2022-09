Buon compleanno Esteban Ocon!

Felice compleanno Esteban Ocon, il transalpino oggi compie 27 anni: riuscirà a riportare il titolo mondiale in Francia?

Il 17 settembre del 1996 nasceva a Évreux, in Francia, l’unico figlio della famiglia Ocon, Esteban. Figlio di un meccanico, e quindi sin da bambino appassionato di motori. Per supportare la carriera del figlio la famiglia di Esteban dovete fare tanti sacrifici: vendettero la casa, lasciarono il lavoro e cominciarono a girare, in caravan la loro nuova casa, per i circuiti di tutta la Francia. Grazie a queste condizioni, il giovane Ocon, cresce con uno spirito di sacrificio e dedizione al lavoro, che lo rendono uno dei migliori piloti nella griglia. Buon 27 compleanno Ocon!

Happy Birthday Esteban! 🎉🎂🥳 We hope you have a fantastic day celebrating turning 26! 😊#F1 @OconEsteban pic.twitter.com/hkfw0lsIPJ — Formula 1 (@F1) September 17, 2022

La carriera del francese

Ocon dopo aver vinto il mondiale GP3 con il team Art Grand Prix nel 2015 divenne terzo pilota della Renault. Il debutto del francese avvenne nell’agosto 2016, per il Gran Premio del Belgio, con la Manor Racing. Divenne il pilota titolare della scuderia britannica a causa dei scarsi risultati di Rio Haryanto. Il francese riuscì a completare tutte le gare a cui prese parte, con miglior risultato il dodicesimo posto nella gara brasiliana.

Nel 2017, il transalpino, passa alla guida della Force India diventando il compagno di Sergio Perez. Con la scuderia indiana, Ocon, si dimostro uno dei migliori prospetti per il futuro, non andando a punti in solo due occasioni. In questa stagione però comincio la rivalità tra Esteban e Checo. In due diversi GP, quello del Azerbaijan e del Belgio, i due piloti si scontrarono, ritirandosi tutti e due nella pista belga. Concluse la stagione in ottava posizione. La stagione seguente fu veramente travagliata per i due piloti, infatti nonostante gli ottimi risultati in pista la scuderia ebbe problemi finanziari venendo rilevata dall’imprenditore canadese Lawrence Stroll.

Very very happy to join @ForceIndiaF1 for the 2017 @F1 Season! Had a great time with them in 2015 and I’m looking forward to have many more! pic.twitter.com/Nce6ngeKgR — Esteban Ocon (@OconEsteban) November 10, 2016

Nel 2020, dopo il 2019 anno in cui divenne terzo pilota Mercedes e Racing Point, Ocon firmo un contratto con la Renault. Il francese, in una stagione unica, conquisto la 12 posizione in classifica, riuscendo ad andare per la prima volta a podio durante il GP del Sakhir . La stagione seguente, con la Renault diventata Alpine, arriva la consacrazione del pilota transalpino con la vittoria del Gran Premio dell’Ungheria e un’ottima stagione nel complesso. Nella stagione in corso, Ocon, si sta dimostrando un pilota completo riuscendo a difendere in modo ottimo i colori della scuderia francese. Dal prossimo anno, Esteban, sarà il pilota di punta dell’Alpine, con l’obbiettivo di riportare quel titolo mondiale che manca dal 2006 alla scuderia transalpina.