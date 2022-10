Buon compleanno Charles Leclerc!

Tanti auguri di buon compleanno a Charles Leclerc, pilota Ferrari che quest’anno compie 25 anni e che ha come obiettivo quello di riportare il titolo iridato a Maranello

Il 16 ottobre del 1997 nasceva a Monaco, nell’omonimo Principato, Charles Leclerc, colui che quest’oggi festeggia il compleanno e che chiamiamo “il predestinato”, dato il talento dimostrato sin dal suo esordio nella massima serie automobilistica con la Sauber e in seguito nel suo passaggio in Ferrari. L’obiettivo del monegasco è quello di riportare il titolo iridato a Maranello e molto probabilmente con l’aiuto del team ci riuscirà tuttavia, tra qualche giorno in occasione del GP degli Stati Uniti potrà celebrare i 100 Gran Premi disputati in carriera.

LA CARRIERA

La sua vita non è stata facile come potrebbe sembrare, ed è stata scalpita da lutti che lo hanno condizionato ma anche spronato, come quello del papà Hervé venuto a mancare prematuramente all’età di 54 anni nel 2017, quattro giorni prima che Charles Leclerc vincesse il GP dell’Azerbaijan di Formula 2. Due anni prima ha dovuto invece affrontare la scomparsa del suo padrino, Jules Bianchi, venuto a mancare a causa del tragico incidente nel GP del Giappone.

La carriera di Charles inizia nel 2005 con i kart, dove vince il campionato PACA francese nel medesimo anno, nel 2006 e nel 2008. L’anno successivo nonché nel 2009 è diventato campione cadetto francese, prima di approdare nel 2010 nella classe KF3, dove ha vinto la Junior Monaco Kard Cup. Nel 2012 fa un’ulteriore salto di qualità passando alla categoria KF2 con l’Art Grand Prix vincendo il titolo WSK Euro Series.

Nel 2014 finalmente approda in una monoposto, correndo nella Formula Renault 2.0 Alps, ottenendo sette podi di cui due vittorie, una delle quali a Monza. Terminando il campionato alle spalle del neo pilota dell’Alpine Nyck de Vries. L’anno successivo ha partecipato alla Formula 3 europea con il team Van Amersfoort Racing concludendo la stagione al quarto posto. Nel 2015 partecipando allo storico Gran Premio di Macao lo conclude a secondo posto. Nel 2016 partecipa alla GP3 Series, nonché l’attuale Formula 3, con il team ART Grand Prix vincendo il campionato nonostante il ritiro nell’ultima gara di Abu Dhabi.

Divenuto un pilota della Ferrari Driver Academy, il monegasco nel 2017 fa il suo esordio nella Formula 2 con il team Prema Racing, dominando la prima parte della stagione con 5 vittorie e sette podi e 7 pole position. Alla fine della stagione Charles conclude il campionato con 282 punti che gli valgono il titolo e l’accesso grazie anche all’aiuto del Cavallino Rampante nella massima serie automobilistica. Nel 2018 fa il suo esordio in Formula 1 con il team Sauber dove al termine viene votato come rookie dell’anno, conquistando 39 punti che gli valgono il 13esimo posto in classifica. Nel 2019 viene promosso in Ferrari dove corre tutt’oggi e scrive pagine di storia bellissime in attesa di vincere il titolo.