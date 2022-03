Brawn: “Siamo soddisfatti di queste nuove auto, ma siamo solo all’inizio”

Dopo aver disputato il primo weekend della stagione di F1 2022 con le monoposto figlie del nuovo regolamento tecnico, il direttore sportivo della Serie Ross Brawn sottolinea che non trova alcun aspetto negativo e palude al cambiamento

Uno dei primi commenti del direttore sportivo della Formula 1 Ross Brawn è stato sull’estetica delle nuove auto paragonate alle vecchie giudicate “orribili” se messa una accanto all’altra. Ma analizzando la prima gara non si può esimersi dal dire che è stata un successo, con tanti duelli in pista e sorpassi aggiuntivi rispetto al 2021, dunque un trionfo assoluto:

“Al momento è la base, ma non abbiamo visto aspetti negativi, il che è un’ottima cosa. Ora, una volta che i piloti ci avranno informato e quando la FIA inizierà a guardare i dati, vedremo fino a che punto siamo. Le vecchie auto erano orribili, quindi siamo stati in grado di fare questo passo”. Per proseguire con questo cambiamento positivo, è stato anche annunciato che il gruppo di lavoro che ha lavorato alla progettazione delle nuove monoposto è diventato parte dell’ufficio tecnico della FIA.

In questo modo avrà accesso diretto a tutte le informazioni sulle monoposto e potranno guidare la Federazione nelle fasi successive del percorso di crescita: “Il team che ha progettato questa vettura è passato alla FIA in modo da avere accesso legittimo a tutte le informazioni su esse. Potranno vedere tutti i dati, vedere cosa dobbiamo migliorare e come andare avanti. Se riusciamo a mantenere questo processo e il miglioramento delle corse come priorità per le nuove auto in futuro, penso che faremo la mossa giusta”.

Concludendo, ha sostenuto anche di pensare: “Che analizzeremo tutti i dati, tutte le informazioni e otterremo il feedback dei team e dei piloti. Ho sempre detto che questo è un processo e che non è un’unica soluzione buttata li, quindi dobbiamo continuare il processo”.