Bollo auto, da luglio sale a 347€: stai pagando le multe CO₂ delle case automobilistiche | Lo prevede l’accordo UE

Il rinvio della stretta sulle emissioni è una buona notizia per i colossi dell’automotive, ma non per noi: sarà un anno da lacrime e sangue.

Salvate il soldato automobilista. Proprio quando si intravedeva uno spiraglio di luce per la guerra russo-ucraina, eccidio senza senso che sul piano pratico ha portato a diverse conseguenze nefaste per il settore automobilistico, sono spuntati i dazi.

La giornata del 2 aprile 2025 sarà ricordata come quella d’inizio dell’autentica mannaia con cui il presidente degli Usa Donald Trump ha pensato bene di complicare ulteriormente la vita a tutto il mondo e all’industria dell’automotive. Ma soprattutto ai suoi clienti.

Si sa, nel mondo dell’industria andare a toccare i piani più alti significa scatenare un meccanismo verticale destinato a determinare ripercussioni sulla vita dei cittadini. Ma dall’altra parte i colossi dell’automobile avevano appena incassato una buona notizia.

Il riferimento è alla decisione della Commissione europea che ha fatto slittare al 2027 la stretta sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni. Un calmiere caldeggiato dalle stesse aziende produttrici, ma in evidente contraddizione rispetto al tanto auspicato switch verso l’elettrico.

Multe da CO2 in standby? Alla fine pagano sempre i cittadini

I grandi marchi avranno a disposizione altri tre anni per dimostrare di aver rispettato il tetto massimo di emissioni fissato a 93,6 g/km. In soldoni “sforare” nel 2025 e recuperare nei due anni successivi permetterà di scongiurare la multa.

Certo, la stangata dei dazi è sufficiente per far scemare l’entusiasmo, o quantomeno la sensazione dello scampato pericolo, che era arrivato da Bruxelles. Anche perché è tutto da dimostrare che i principali produttori di automobili riescano a utilizzare il 2025 come ultimo anno per andare oltre i limiti consentiti. E se le multe davvero arrivassero, su chi verrebbero scaricate?

Costi auto alle stelle, SOS 2025: sta aumentando tutto. “Colpa” di Bruxelles

Fin troppo semplice. Sui cittadini, sugli incolpevoli automobilisti che per un bel po’ di tempo possono dimenticarsi di vedere scendere i prezzi dell’intero settore, dalle auto ai costi accessori. A partire dalle accise, vecchia nota dolente sempre d’attualità, almeno per chi non ha ancora potuto permettersi la svolta verso l’elettrico. A breve, però, anzi a brevissimo, ad andare alle stelle saranno anche altre spese.

Non incoraggianti sono infatti gli aggiornamenti che arrivano dal fronte bollo auto. Il 2025 potrebbe portare ad un ulteriore aumento per alcune categorie di veicoli. Da quelli più inquinanti ai più potenti, compresi quelli con potenza fino a 185 kW che già pagavano il superbollo, i rincari potrebbero anche essere di almeno 20 euro, andando quindi a sfiorare quota 350 euro. Il cerchio si chiude: Bruxelles temporeggia, i colossi automotive respirano e il cittadino paga.