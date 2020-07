Blog dell’Anno: F1World tra i candidati a miglior blog sportivo!

Se sei un appassionato di motori, ci segui frequentemente e rimani aggiornato sul mondo della Formula 1 anche grazie alle nostre news, ora hai l’occasione di farcelo sapere!

Da dieci anni condividiamo con ciascuno di voi tutte le principali notizie riguardanti il mondo della Formula 1. Ogni giorno F1World cerca di essere sempre sul pezzo, aggiornandovi in tempo reale, regalandovi le emozioni della gara e rubando qualche minuto del vostro tempo per riportarvi alle sensazioni del passato o per farvi riflettere su questo o su quell’aspetto del mondo dell’alta velocità.

Negli ultimi anni abbiamo cercato di crescere e di strutturarci in maniera sempre più concreta, sperando di essere sempre stati all’altezza delle vostre aspettative. Grazie ai vostri commenti e ai vostri messaggi, abbiamo rivisto le nostre caratteristiche e vi abbiamo accompagnato lungo tutte le stagioni di Formula 1 che si sono susseguite.

Ora però, è il vostro momento. È il momento di farci sapere cosa ne pensate e di farci sentire quanti siete, ogni giorno, a leggerci e a seguirci. Come? È molto semplice! Dalle 10:00 del 13 Luglio, F1World è stata inserita nella competizione per decretare il miglior blog sportivo dell’anno. Un contest organizzato da Superscommesse.it, con l’obiettivo di dare visibilità a blogger e appassionati che, ogni giorno, raccontano con altrettanta passione gli eventi sportivi in corso.

COME VOTARE?

Se vorrete regalarci il vostro voto, la procedura sarà molto molto semplice. In fondo all’articolo, infatti, troverai un apposito pulsante, che vi permetterà di votare e di scegliere la categoria all’interno della quale dare il vostro voto. Superscommesse.it ha suddiviso i blog partecipanti in 7 categorie principali: Calcio, Basket, Tennis, Volley, Ciclismo, Motori e Altri Sport.

Naturalmente, F1World è stata inserita all’interno della categoria Motori. Se doveste riscontrare nei problemi nell’effettuare la vostra votazione attraverso il pulsante dedicato, potrete accedere al sito di Superscommesse dedicato alla competizione e, attraverso la funzione “Cerca un blog”, inserire il nome di F1World.

Le regole per il voto sono poi molto semplici. Per poter partecipare dovrete utilizzare il vostro profilo Facebook. Ma non temete! Questo passaggio non avrà implicazioni negative sulla vostra Privacy. L’utilizzo del vostro account, infatti, servirà per garantire la validità del voto e per evitare una competizione scorretta che porti altri blog a utilizzare, per esempio, dei bot per aumentare il proprio numero di voti.

Tuttavia, una volta fatta a vostra votazione, potrete revocare le impostazioni relative alla Privacy accedendo alle “Impostazioni” del vostro profilo Facebook e cliccando poi sulla voce “App e Siti Web”, dove potrete rimuovere la pagina di Superscommesse se non vi sentiste sicuri.

Una volta effettuato questo passaggio, potrete votare F1World una volta ogni 24 ore. La competizione rimarrà aperta fino alle 15:00 del 15 Dicembre e poi verranno decretati i 3 migliori blog dell’anno, oltre che il vincitore assoluto per ogni categoria.

SOSTENIAMO INSIEME F1WORLD!

Tutto chiaro? Ora non vi resta che utilizzare i vostri smartphone o i vostri computer per aiutarci a competere! Come dite? Vi siete persi qualche passaggio? Nessun problema, ricapitoliamo insieme le modalità di votazione:

l’apposito pulsante o accedete alla Utilizzateo accedete alla sezione dedicata , cercando poi il nome di F1World; Votate, votate, votate: potete dare un voto ogni 24 ore. La competizione sarà valida dalle 10.00 del 13 Luglio fino alle 15.00 del 15 Dicembre.

Ringraziamo anticipatamente chiunque di voi deciderà di sostenerci in questo piccolo contest: per noi il vostro voto e il vostro supporto saranno sempre fondamentali! Per qualsiasi dubbio o informazione a riguardo, non esitate a contattarci, anche tramite un semplice commento!