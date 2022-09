Binotto risponde a Nico Rosberg: “Non cambieremo”

Mattia Binotto replica a quelle che sono state le parole di Nico Rosberg contro la Ferrari. L’ex pilota tedesco: “Squadre di F2 e F3 migliori”

Il post-gara a Zandvoort è stato piuttosto caldo con l’ennesima critica mossa contro la Ferrari, rea di aver sbagliato il pit-stop di Carlos Sainz. In particolare a rimproverare la Rossa ci ha pensato Nico Rosberg, il quale non si è affatto risparmiato e senza tanti giri di parole ha affermato come all’interno della squadra serva un cambio di uomini: “Mattia Binotto continua a dire che non c’è bisogno di fare cambiamenti. Vai ai box e non ci sono le gomme pronte? A un certo punto dovrebbero essere fatte delle riflessioni“. L’ex alfiere della Mercedes, oggi commentatore per Sky Sports F1, rincara la dose: “Anche le squadre di F2 e F3 fanno un lavoro migliore della Ferrari per quanto riguarda le strategie e i pit stop“.

“We just know there’s another mistake coming from Ferrari – and that’s not good!” Nico Rosberg says Ferrari need to make big changes in the personnel of the team pic.twitter.com/7EddfwmXGa — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 4, 2022

La risposta del Team Principal non è tardata ad arrivare: “Credo che sia molto facile parlare dall’esterno e criticare“. Binotto crede che le persone che lavorano all’interno della squadra siano giuste e che non ci sia nulla da modificare: “Non cambieremo i nostri uomini. Abbiamo un grande staff. Chiunque ha bisogno di anni per sviluppare esperienza e non vedo motivo per cui non debba essere così anche per noi. La cosa più importante è migliorare giorno per giorno, gara dopo gara“, ha aggiunto il boss della Ferrari.