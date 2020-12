Binotto: “Jock Clear affiancherà Mick Schumacher”

Binotto ha affermato che Jock Clear affiancherà Schumcher nel 2021 per da aiutarlo nel suo debutto.

Questa stagione, Mick Schumacher è stato incoronato Campione di Formula 2, assicurandosi la promozione nella Massima Serie. Infatti, correrà il mondiale 2021 alla guida della Haas, team clienti della Ferrari, con la speranza di poter guidare in futuro la macchina rossa. A tal proposito, Binotto sembra avere le idee molto chiare sul futuro del giovane talento FDA. Infatti, il suo approdo in Haas sarà un vero e proprio trampolino di lancio che gli permetterà poi di entrare nel team di Maranello.

Ai colleghi di Racer.com ha così spiegato: “Mick Schumacher sarà un pilota della Haas l’anno prossimo. Tuttavia, il programma FDA non ha l’obiettivo di formare nuovi piloti di Formula1, ma piloti che un giorno potrebbero guidare per la Ferrari. Al debutto in Formula 1 è impossibile guidare subito una Ferrari, sarebbe una responsabilità troppo grande e servirebbe esperienza”.

“JOCK CLEAR AIUTERÀ MICK SCHUMACHER A MIGLIORARSI”

Ad affiancare Mick Schumacher nel suo debutto in Formula 1 ci sarà Jock Clear. Il veterano ingegnere è stato scelto dal team di Maranello per aiutare e a far crescere il giovane tedesco. Clear ha dimostrato già in passato di essere l’uomo giusto per questo compito. Infatti, ha svolto un ottimo lavoro preparando Leclerc al passaggio dalla Sauber alla Ferrari.

Mattia Binotto ha dichiarato: “Ho chiacchierato con Jock Clear nelle ultime settimane. Vorremmo assegnarli ancora il ruolo di allenatore per il piloti, non solo per Charles, ma anche per quelli che arriveranno in futuro. Jock è una grande persona e un grande professionista che è stato in Ferrari per molti anni. Quest’anno è stato un vero coach: un ingegnere che ha aiutato i piloti a migliorarsi in termini di guida e prestazioni”.

Ha poi aggiunto: “L’anno prossimo avremo Mick alla Haas che inizierà la sua esperienza in Formula 1, ma abbiamo ancora giovani piloti che gareggiano in Formula 2 come Robert Shwartzman. Non dobbiamo dimenticarci nemmeno di Callum Ilott, che l’anno prossimo sarà il nostro nuovo collaudatore. Il ruolo di Jock sarà quello di aiutare tutti questi piloti a sfruttare al massimo il loro potenziale”.

