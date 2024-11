Benzinaio: riattacca subito la pompa se noti questa mossa | In 9 secondi netti i ladri ti hanno già rubato tutto

Furti per strada, un fenomeno in costante aumento - pixabay - F1world.it

Una nuova rapina al benzinaio diventa virale. Choc al benzinaio: con una mossa, in nove secondi netti, i ladri portano il colpo a segno.

C’è la netta sensazione che questo 2024 che volge praticamente al termine sarà superiore alle statistiche sui furti d’auto rispetto all’anno precedente quando il Ministero degli Interni aveva delineato un quadro preoccupante della situazione.

Un pesantissimo 4%. Era racchiuso lì il triste aumento dei furti d’auto, arrivati a 84.733 rispetto agli 81.497 del 2022. Si è tornati in pratica ai dati già esistenti nell’era pre-pandemica.

Lo scorso anno erano salite a 2,07 le auto rubate ogni 1.000 circolanti, in aumento sia rispetto al 2022, quando erano 2,03, sia rispetto al 2021, quando erano 1,72.

A dire il vero era già aumentato lo scorso anno i veicoli recuperati, grazie principalmente ai nuovi sviluppi tecnologi sia presenti nelle auto sia a disposizione delle autorità. Ma, anche in questo 2024 ci si avvia a numeri peggiori. Quello dei furti di quattroruote a quanto pare sembra un fenomeno dilagante.

L’allarme

In Spagna, per esempio, è stato lanciato un vero e proprio allarme in varie comunità iberica, soprattutto in Catalunya, dove il fenomeno è in grande ascesa rispetto alle restanti parti del paese. Più in generale c’è stato un boom dei cosiddetti “furti elettronici”, quelli portati a termine con dispositivi hi-tech.

L’allarme è scattato anche a causa dei “buoni samaritani”, tecnica antica come la notte dei tempi: con la scusa della gomma a terra e altre stravaganti trovato, il soccorritore alla fine ci rimette, come dire: oltre il danno, pure la beffa.

Stazioni di servizio nel mirino

Sui social è stato postato il modus operandi dei furti al distributore: la mossa è quella di sostare con un’altra vettura, parallela al distributore, in modo tale di avere una via di fuga importante. Basta un attimo di distrazione e ti ritrovi derubato, nel momento in cui sei sovrapensiero: mentre un automobilista prende o posa la pompa, oppure quando va a pagare alle casse.

Ecco piombare uno dei malviventi. Che ne approfitta per scendere di nascosto dall’auto, aprire la portiera della vittima senza che lui se ne accorga e prendere la prima cosa che trova a portata di mano. Che sia un orologio, un portafoglio o uno smarphone, in un amen non lo ritrovi più. Consigli utili? Il migliore è sempre quello di ricordarsi di chiudere lo sportello del veicolo, anche per mettere carburante al benzinaio. Mai, inoltre, lasciare oggi importanti sul sedile del conducente. E, soprattutto, massima attenzione. In un video virale su X è stato cronometrato il tempo usato dai malviventi per mettere a segno il loro colpo: nove secondi netti!

⛽ Evita els furts! Si t’atures a posar combustible, assegura’t de tancar el cotxe amb clau i no deixis objectes de valor a l’interior ⚡ Els lladres són ràpids i aprofiten qualsevol distracció ⚠️ Si trobes el cotxe forçat, no toquis res i truca al @112#StopFurts pic.twitter.com/tRj0alZae0 — Mossos (@mossos) November 10, 2024