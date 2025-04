Benzina alle stelle, se non controlli questo numero butti via 3.000€ l’anno | Lo hai tutti i giorni sotto il naso

La benzina è ormai alle stelle e se non controlli il numero rischi di buttare via ben 3.000 euro solo di carburante.

Ci siamo di nuovo, si torna a parlare del rincaro dei prezzi per quello che riguarda i carburante. Sono ormai diversi mesi che non si fa che parlare di altro, nell’arco di un anno sono stati importanti gli incrementi, con il diesel maggiormente colpito rispetto a quello che invece succede alla benzina.

Gli incrementi ovviamente, non hanno fatto altro che creare problematiche negli automobili che in qualche modo devono pur far quadrare i loro conti.

Le notizie che arrivano non sono di certo incoraggianti, si stima che si continuerà ad avere un aumento considerevole dei prezzi e quindi conoscere ciò che comporta un dispendio maggiore di energia è molto più importante di quello che si possa credere.

In particolare ci sarebbe un numero che determinerebbe un consumo di carburante maggiore rispetto a qualsiasi altro elemento, ecco a cosa prestare attenzione.

Benzina alle stelle e qualche piccolo consiglio da seguire

Anche il consumo di benzina o di carburante in generale dipende da quelle che sono delle cattive abitudini. Sia chiaro, a seconda della potenza della vettura si ha un aumento o una riduzione della spesa per quello che riguarda il carburante, ma ci sono altri elementi determinanti, come la velocità di crociera. Considerando che viaggiando in città, nel bel mezzo del traffico si ha un aumento del consumo, quando si può godere delle lunghe percorrenze è preferibile evitare accelerazioni e frenate, meglio mantenere una stessa andatura costante per tutto il viaggio, in modo tale da non avere problematiche.

Allo stesso modo, per riuscire a ridurre i consumi si consiglia di fare rifornimento al self service, evitare le stazioni di rifornimento troppo care e soprattutto, provvedere alla manutenzione dell’automobile in maniera costante.

Il numero da non sottovalutare

Il numero a cui ci si riferisce è forse quello a cui non si fa mai troppa attenzione, ovvero la pressione dei pneumatici. Lo dicono gli esperti, avere sempre i pneumatici alla giusta pressione non solo permette di risparmiare sul carburante, ma anche di correre meno rischi al volante.

In genere si deve avere una pressione tra il 2,5 e il 3, se si scende al di sotto l’auto perde aerodinamicità e questo si traduce in una spesa maggiore di carburante. Per questo motivo si consiglia di prestare molta attenzione, evitando una spesa di gran lunga superiore rispetto a quello che ci si possa aspettare.