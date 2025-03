Autovelox spenti da subito, se hai preso un multa dopo il 13 agosto 2017 puoi annullarla: Salvini ufficializza il decreto | Recuperi anche 1.200€

Nuovo colpo di scena sul ‘caso autovelox’: il Ministro dei trasporti frena Bruxelles, milioni di automobilisti ringraziano.

Meglio l’uovo oggi, leggi la possibilità di scongiurare una potenzialmente lunghissima fila di ricorsi, o la gallina domani, ovvero quegli “ulteriori approfondimenti” ritenuti necessari per evitare guai ben peggiori?

Che tra Matteo Salvini e Bruxelles non scorra buonissimo sangue lo si sapeva da tempo, ma l’ennesima conferma è arrivata da quello che si può tranquillamente definire “caso autovelox”.

No, le novità del Codice della strada in vigore dallo scorso dicembre almeno in questo caso non c’entrano. La progressiva eliminazione dei dispositivi non a norma prosegue, mentre in autostrada sono già attivi i nuovissimi e tecnologicissimi Tutor 3.0.

Qui il discorso è un altro e riguarda l’ormai nota e filosofica differenza tra dispositivi approvati e non omologati. Così, ecco la sorprendente (ma non troppo) presa di posizione del MIT contro il provvedimento assunto solo pochi giorni fa dall’Unione Europea, secondo il quale dalla prossima estate tutti i dispositivi approvati dal 13 giugno 2017 in poi sarebbero stati da ritenersi automaticamente omologati.

È ancora Salvini vs UE: il MIT ferma il provvedimento “salva autovelox”

La svolta sembrava davvero in agguato, con gli automobilisti già sul piede di guerra. Addio ricorsi e una pioggia di multe destinate a diventare effettive. E invece, ecco il controribaltone. Dal dicastero di Porta Pia è arrivato un altolà che per una volta va, incredibile, ma vero, a favore dei cittadini. Ma non solo.

Secondo lo schema del decreto sarebbero stati 12 gli autovelox omologati d’ufficio con il decreto. Al ministero hanno però voluto vederci chiaro, anche a costo di rinviare la soluzione all’annoso problema sui ricorsi a pioggia contro le multe. Gli automobilisti tornano quindi a sperare nell’annullamento delle sanzioni, ma la decisione di Salvini va comunque anche a favore dei Comuni.

Il Ministero viene incontro agli automobilisti (e ai Comuni): sarà un’estate di ricorsi

In che modo? Il provvedimento avrebbe causato problemi di difficile soluzione per tutti gli apparecchi precedenti al 2017, costringendo le amministrazioni comunali a disattivare gran parte della rete di rilevamento a pochi mesi dall’estate. Il tutto senza contare i mesi che sarebbero serviti al ministero per omologare questi apparati, alla luce delle prove necessarie.

Il decreto attuativo sarebbe infatti dovuto entrare in vigore già a luglio, tempi troppo stretti per regolamentare un settore come quello degli autovelox dove oggi regna il caos pressoché totale. Meglio, quindi, e non è un paradosso, passare i mesi più caldi dell’anno travolti dagli inevitabili ricorsi, dal momento che con l’inizio della stagione delle vacanze gli autovelox continueranno regolarmente a fare il loro dovere, pur da non omologati, con gli automobilisti pronti ad impugnare. Doveva cambiare tutto, per il momento non è cambiato nulla. Da Bruxelles al Mit, chiamiamolo il Gattopardo degli autovelox.