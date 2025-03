“Alt! Mi mostri il 69”: devi averlo subito a portata di mano: multe da 2.170€ sull’unghia | Al posto di blocco ormai è obbligatorio

Se al posto di blocco ti dicono di mostrare il 69 devi farlo subito. Rischi 2.170 euro di multa in caso contrario.

Nuove regole per gli automobilisti e non conoscerle vuol dire rischiare una sanzione di importo piuttosto elevato nel momento in cui si viene fermati al posto di blocco. Sappiamo bene quanto le forze dell’ordine siano impegnate in severi controlli a tappeto lungo tutto il territorio italiano, numerose le multe emesse e qualche patente sospesa.

Si vogliono strade molto più sicure e questo lo si può ottenere solo con un controllo stringente su quelli che sono gli automobilisti più indisciplinati.

Ma questo nuovo codice della strada di cui in molti hanno parlato, ha lasciato non poche perplessità nelle teste degli italiani che si trovano in netta difficoltà nel rispettare tutte le regole, alcune delle quali non sono ancora note.

Sembra che negli ultimi mesi si sia diffusa l’abitudine di chiedere a coloro che vengono fermati il 69. Probabilmente in molti si chiederanno in cosa consiste, ma saperlo è importante per non sborsare più di 2000 euro.

Posto di blocco: il controllo è ormai stringente

Un vero e proprio dispiegamento di forze quello che è iniziato in seguito a quella che è stata la riforma del Codice della Strada. Il lavoro di Matteo Salvini era volto a rendere le strade italiane più sicure, riducendo l’incidenza degli incidenti che a più riprese si verificano proprio su di esse. Questo è il motivo per cui la modifica è stata promossa, andando a colpire quelle che sono le infrazioni maggiormente commesse da parte dei cittadini italiani e non solo.

Si colpisce duramente chi viene trovato alla guida senza patente, ma anche chi, invece, viene sorpreso essersi messo al volando dopo aver consumato sostanze stupefacenti, ovvero alcol. La guida in stato d’ebrezza, in particolare, preoccupa molto, considerando anche il gran numero di incidenti provocati da tale infrazione.

Ecco allora cosa sapere sul 69

Il Nuovo Codice della Strada prevede l’installazione del noto alcolock, ovvero dispositivo che blocca l’automobile nel caso in cui si ha un tasso alcolemico superiore allo zero, fino a quando non si sarà abbassato la vettura non si potrà muovere. Quando si parla di 69 ci si riferisce a quello che viene messo sulla patente e che impone l’installazione dell’alcolock per coloro che vengono trovati recidivi alla guida in stato d’ebrezza.

Al momento ci sono ancora molti elementi da chiarire a riguardo, considerando che l’alcolock deve essere installata sulla vettura intestata al soggetto accusato di guida in stato d’ebrezza, elemento di discordia notevole.