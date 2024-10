Autovelox, ora funzionano anche al contrario: 170€ per chi va troppo piano | Nonni col cappello disperati

I nonni sono disperati, con il cappello e con il loro “pandino” non possono più andare troppo piano, multa di 170€ se ti pizzica l’autovelox.

A scuola guida vengono insegnati i requisiti essenziali per poter immettersi su strada, una volta ottenuta la patente. Molti pensano che se sai guidare non hai problemi, peccato che dietro l’accensione dell’auto c’è molto di più.

Se non si conoscono i segnali, i limiti di velocità, le precedenze e così via diventa molto rischioso guidare, non soltanto per il diretto interessato ma soprattutto per gli altri. Per questo motivo coloro che provano a imbrogliare all’esame di teoria, dovrebbero farsi un lungo esame di coscienza.

A ogni modo sappiamo tutti che se superiamo il limite di velocità veniamo multati immediatamente, ma sapevate che vi possono sanzionare anche se andate troppo piano? Ecco cosa dice il Codice della Strada in merito.

Il nuovo Codice della Strada

Prima di proseguire con il discorso iniziale, apriamo una breve parentesi sul nuovo Codice della Strada, in quanto dopo mesi di attesa, pare che manca veramente poco affinché i nuovi articoli diventino legge. Sono diverse le novità a essere state inserite nel disegno di legge, motivo per cui i guidatori sono tenuti ad andare a informarsi, in quanto le sanzioni saranno molto più dure in caso di infrazione.

Gli argomenti principali che sono stati trattati riguardano la guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, l’introduzione a carico del guidatore dell’alcolock il cui costo massimo di installazione può arrivare anche ai 1500€, fino ad arrivare alle strette per chi guida con lo smartphone, le nuove regole per i ciclisti e chi guida il monopattino e così via.

Cosa succede a chi guida troppo piano

I nonnini con il cappello che guidano la Panda ci perdoneranno per aver portato avanti il continuo stereotipo che vede soltanto loro alla guida dell’auto, a “passo d’uomo” (non tutti ovviamente). In realtà gli automobilisti che molto spesso impegnano le corsie a velocità molto ridotta sono molteplici, di età differente in realtà. Quello che però queste persone non sanno è che, va benissimo il discorso della prudenza, ma su strada bisogna guidare alla corretta velocità, in quanto i sinistri possono verificarsi sia che il pedale dell’acceleratore lo schiacciate che no.

Il Codice della Strada parla chiaro anche in merito a questo argomento, in quanto l’Art. 141 rivela che chiunque venga pizzicato dall’autovelox o direttamente dagli agenti, riceverà una sanzione che va dai 41 euro ai 169 euro, in quanto con la loro estrema lentezza possono essere un pericolo per gli altri guidatori.